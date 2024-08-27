88 героев и много медалей. Чего ждать от сборной России на Паралимпиаде-2024

В строю почти все наши лидеры в плавании и в легкой атлетике.

С 28 августа по 8 сентября Париж станет ареной Паралимпийских игр. Атлеты с нарушениями здоровья из разных стран мира сойдутся в состязании по 22 видам спорта. 88 российских спортсменов выступят в пяти дисциплинах: легкая атлетика (46), плавание (34), настольный теннис (4), триатлон (2) и тхэквондо (2). Более половины из них — чемпионы и призеры Паралимпийских игр. Поэтому велика вероятность, что россияне привезут из столицы Франции много медалей Игр.

Кто мы и откуда

На Паралимпийских играх в Токио команда ПКР завоевала рекордные в российской истории 118 медалей (36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых медалей). В итоговом общекомандном медальном зачете Россия заняла четвертое место (третье по общему количеству медалей), подтвердив свой статус одной из сильнейших паралимпийских сборных в мире. Наибольших успехов наши спортсмены добились в плавании, где завоевали 17 золотых медалей, и в легкой атлетике, где удалось взять 12 золотых наград. Кроме того, награды высшей пробы были завоеваны в фехтовании на колясках, велоспорте, настольном теннисе и стрельбе из лука.

В этот раз российские паралимпийцы, к сожалению, не получили допуск в ряде коронных видов, а, например, в настольном теннисе, где у нас было семь медалей в Токио, допущено всего четыре спортсмена. Двое из них — Елена Прокофьева и Маляк Алиева — постараются взять награды на вторых Играх подряд. У Прокофьевой было золото в личном соревновании в Токио-2020 (ЛИН), у Алиевой — серебро в личном и бронза в командном первенстве (ПОДА).

Елена Прокофьева. Фото Getty Images

Зато у нас будет мощное представительство в плавании и в легкой атлетике. Особенно последим за нижегородским легкоатлетом Андреем Вдовиным (родился с диагнозом «детский церебральный паралич»). Спортсмен признается, что легкая степень заболевания не мешает ему жить полноценной жизнью. Однако в детстве он часто лежал в больницах, позже — переболел менингитом (воспаление оболочек мозга, которое зачастую приводит к долгосрочным последствиям для здоровья). Болезнь отразилась на его физической форме, но не сломила дух.

В Токио Вдовин завоевал серебряную медаль в беге на 100 метров в классе T37, уступив всего несколько сотых секунды Нику Мэйхью из США. Однако спортсмен не остановился на достигнутом — в беге на 400 метров он не только завоевал золото, но и установил новый мировой рекорд.

«Я жду от Паралимпийских игр-2024 настоящего праздника, — признался Вдовин «СЭ». — Это ведь праздник жизни, праздник спорта. Это мероприятие, которое для любого российского спортсмена — высшая точка его карьеры, поэтому мы все и я в том числе к нему готовы. Своим товарищам по команде я желаю показать свой максимум и — самое главное — обойтись без травм. Показать высокие результаты и защитить честь нашей страны. Да, пусть мы выступаем в нейтральном статусе, но все и в России, и в мире знают, откуда мы и кто мы».

Получила допуск на Игры-2024 и Елена Паутова — российская легкоатлетка, которая была знаменосцем нашей команды в Токио вместе с Андреем Вдовиным. Многократная чемпионка мира и России, двукратная чемпионка летних Паралимпийских игр (2004, 2012). Она выступает в категории спортсменов с нарушением зрения, поэтому на соревнованиях бегает в паре с Андреем Сафроновым.

Елена унаследовала свой недуг от матери, которая, будучи частично зрячей в молодости, со временем полностью ослепла. Елене была назначена первая группа инвалидности, так как острота ее зрения составляла всего несколько процентов. Однако девушка не испугалась потери остаточного зрения, которое могло ухудшиться от физических нагрузок, и стала упорно тренироваться. История побед Елены на Паралимпиаде насчитывает уже 20 лет: она участвовала в четырех Паралимпийских играх — в Афинах (2004), Пекине (2008), Лондоне (2012) и Токио (2021), каждый раз принося российской сборной паралимпийцев медали.

Из наших титулованных атлетов также выделим Маргариту Гончарову (трехкратная чемпионка, трехкратный серебряный и бронзовый призер Паралимпийских игр по легкой атлетике спорта лиц с ПОДА), Евгения Швецова (трехкратный чемпион Паралимпийских игр) и Дмитрия Сафронова (двукратный чемпион Паралимпийских игр по легкой атлетике спорта лиц с ПОДА).

Роман Жданов. Фото Getty Images

С международной практикой

В плавании большие надежды связаны с Романом Ждановым — трехкратным чемпионом Паралимпиады, многократным чемпионом мира и Европы на различных дистанциях и стилях плавания. Вне бассейна спортсмен передвигается на инвалидной коляске. В трехлетнем возрасте он перенес менингит, и неудачно проведенная пункция задела спинной мозг. Однако инвалидность стала не приговором для будущего паралимпийца, а вызовом самому себе.

На Паралимпиаде в Токио Роман завоевал пять медалей: три золотые и две бронзовые. Огорчением для него стал недопуск российских спортсменов на летние Паралимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро. Однако на альтернативных стартах в России он установил несколько мировых рекордов и был удостоен премии ПКР «Возвращение в жизнь» в номинации «Сила в воле». На церемонии закрытия Игр в Токио Жданов был знаменосцем российской команды, а на награждении паралимпийцев в Москве государственными наградами выступил с ответной речью от лица спортсменов перед президентом России Владимиром Путиным.

«В Париже постараемся показать свой максимум, — отметил «СЭ» Роман Жданов. — В апреле этого года мы выступили на открытом чемпионате Европы по плаванию в Португалии, получили международный опыт, которого так не хватало последние годы (Роман взял два золота, серебро и две бронзы. — Прим. «СЭ»). Так что понимаем и свой уровень, и уровень конкурентов».

Самым же титулованным нашим спортсменом в Париже станет шестикратный паралимпийский чемпион по плаванию спорта лиц с поражением ОДА Андрей Калина. Самая юная российская участница — 16-летняя Диана Кольцова — также выступит в соревнованиях по плаванию спорта лиц с поражением ОДА.

В строю также Валерия Шабалина (трехкратная чемпионка и серебряный призер Паралимпийских игр по плаванию спорта лиц с ЛИН), Андрей Николаев (двукратный чемпион, серебряный призер Паралимпийских игр по плаванию спорта лиц с ПОДА) и Богдан Мозговой (двукратный чемпион Паралимпийских игр по плаванию спорта лиц с ПОДА).

Валерия Шабалина. Фото Getty Images

В тхэквондо — относительно молодом виде спорта для паралимпийского движения, дебютировавшем на Играх-2020 — Россию представят Алиасхаб Рамазанов (чемпион мира, трехкратный чемпион Европы) и Елена Савинская (бронзовый призер чемпионата Европы). В триатлоне — Анна Плотникова (чемпионка мира и Европы) и Виктор Чеботарев (чемпион мира, трехкратный призер чемпионата Европы).

В Париже-2024 россияне будут выступать под белым флагом с черными буквами NPA, что означает «нейтральные паралимпийские атлеты». Полученные ими награды не будут учтены в общем медальном зачете, демонстрация государственной символики РФ будет запрещена. В случае завоевания золотых медалей наших спортсменов будут награждать под паралимпийский гимн.