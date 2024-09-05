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Паралимпийские игры

Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 12:45

«Ласково говорят: «Здравствуйте». Украинцы жалуются на поведение россиян на Паралимпиаде

Украинцы пожаловались на поведение россиян на Паралимпиаде в Париже
Отдел спорта «СЭ»
Игорь Цветов и Дмитрий Сафронов
Игорь Цветов и Дмитрий Сафронов.
Фото Global Look Press
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Странные слова главы Национального комитета спорта инвалидов Украины.

Кто обвиняет россиян

Глава Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич заявил, что атлеты из России пытаются провоцировать украинцев на Паралимпийских играх в Париже. Он отметил, что находящиеся в нейтральном статусе спортсмены общаются с ними двумя способами.

«Первый вариант — провокационно-хамоватый: идти рядом с нашим спортсменом и что-то говорить о «хохлах». Что-то такое, — сказал Сушкевич в эфире канала «Мы — Украина». — Я об этом говорил президенту Международного паралимпийского комитета, что они доиграются, что вы, пожалуйста, сделайте замечания, потому что будет беда. Я об этом заявил. Официально встретился и сказал об этом.

Другой вариант — провокационный. Когда они показательно «ласково» говорят, например, «здравствуйте». Что-то вроде такого. Оба варианта мерзкие и вызывают однозначную реакцию у наших спортсменов».

Игорь Бокий. Украинцы устроили акцию против величайшего паралимпийца современности. Выглядело очень странно

Чиновник в своей речи также подчеркнул, что для украинцев главное — «не повестись на провокацию, потому что последует дисквалификация атлета».

«Я знаю эти варианты, потому что так поступали в прошлые годы субъекты паралимпийского спорта России, — продолжил Сушкевич. — Они потом делают невинный вид, выставляют провоцирующих людей виновными в чем-то».

Артем Калашян, Игорь Цветов и Дмитрий Сафронов
Артем Калашян, Игорь Цветов и Дмитрий Сафронов.
Фото Reuters

Как себя ведут сами украинцы

Сушкевич не предоставил доказательств того, что россияне действительно серьезно провоцируют украинцев на Паралимпиаде, здороваясь с ними при встрече. А вот сами желто-синие в Париже уже неоднократно публично отличались странным поведением в отношении наших и белорусских атлетов.

В частности, бегун из Николаева Игорь Цветов, обошедший россиян Артема Калашяна и Дмитрия Сафронова на дистанции 100 метров, сказал после состязаний: «Этот забег был принципиальным, ведь позиция Украины неизменна — только победа, только вперед, — цитирует паралимпийского чемпиона «Общественный Спорт». — Пусть они (россияне. — Прим. «СЭ») знают, где их место. Мы доказали, где они должны находиться. Мы сильны, непобедимы и будем работать только ради победы».

Помимо этого, украинец Александр Литвиненко, выигравший бронзу на соревнованиях по прыжкам в длину, назвал «недоразумением» олимпийского чемпиона и обладателя мирового рекорда в этой дисциплине — россиянина Евгения Торсунова:

«Немножко скребет на душе, потому что я проиграл этому недоразумению, — сказал Литвиненко «Общественному Спорту». — Поэтому я имею обиду, не на кого-то, а на себя. Февраль — март я не мог тренироваться, а они тренировались спокойно, веселятся, улыбаются. Они не «нейтральные».

Асер Матеус Алмейда, Евгений Торсунов и&nbsp;Александр Литвиненко. Украинец обозвал российского атлета «недоразумением» на Паралимпиаде. Это не первое оскорбление наших в Париже

Литвиненко отказался делать совместное фото с Торсуновым во время награждения. Аналогично поступили украинцы Илья Яременко и Алексей Вирченко — они отказались фотографироваться с белорусским пловцом Игорем Бокием, 21-кратным паралимпийским чемпионом.

Паралимпиада в Париже проходит с 28 августа по 8 сентября. 88 спортсменов из России выступают на Играх в нейтральном статусе. К 5 сентября они завоевали 48 медалей: 13 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых.

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