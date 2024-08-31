Звездный паралимпиец сменил украинский флаг на российский. А теперь он выиграл для нашей команды золото Парижа-2024

Андрей Калина побеждал еще в Афинах 20 лет назад, и до сих пор ему нет равных.

Если на Олимпиаду в Париж отправилась совсем небольшая группа из 15 нейтральных атлетов из России, которая привезла по итогам соревнований всего лишь одно серебро за авторством теннисисток Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой, то на Паралимпиаду от нашей страны пробились почти 90 спортсменов. Причем почти все, кто отправился во Францию, претендуют на награды высшей пробы. Результат виден уже сейчас — медали разного достоинства брали легкоатлеты и пловцы. Первую российскую победу в Париже-2024 одержал 37-летний Андрей Калина. Выступавший еще на Паралимпиаде в Афинах 20 лет назад параатлет стал семикратным паралимпийским чемпионом. Причем половину своих наград он завоевал еще в составе сборной Украины.

Спорт — профессия и дело всей жизни

Первым из российских паралимпийцев, кто встал на высшую ступеньку пьедестала Парижа-2024, стал Андрей Калина. Он победил в заплыве 100 метров брассом в классе SB8. Калина преодолел дистанцию за 1 минуту 9,02 секунды, в то время как китаец Ян Гуанлун финишировал за 1.09,83, а колумбиец Карлос Даниэль Серрано Сарате за 1.10,55. В теории у России могло быть даже две награды на этой дистанции. В шаге от призовой тройки остановился еще один наш параатлет Даниил Смирнов. И все же главное, что девятая по счету российская медаль Паралимпийских игр-2024 с золотым отливом. «Невероятные ощущения. На всем своем пути хотел бы поблагодарить всех моих наставников, учителей, Паралимпийский комитет России и всю мою семью. Без них этого бы точно не случилось», — цитирует Калину портал matchtv.ru.

Для самого Андрея это уже седьмая победа на Паралимпиаде. Впервые он побеждал еще в Афинах в 2004 в возрасте 17 лет. А на свой первый чемпионат мира Калина поехал уже в 14 — тогда стал вторым на дистанции 100 метров брассом. У Андрея врожденная аномалия — нет левой руки ниже локтя. Он сам признавался, что психологически справиться с ситуацией ему было в разы проще, чем тем, кто стал инвалидом по воли трагического случая. В плавание Калину привели родители, чтобы сын развивался физически, несмотря на все трудности, выпавшие на его долю. И поначалу к тренировкам едва ли кто относился серьезно, включая самого Андрея — пока он не взял ту самую медаль чемпионата мира в 2001 году. Только тогда в семье поняли, что паралимпийский спорт может быть профессией и делом всей жизни.

Фото Reuters

Сменил гражданство в 2013-м и пропустил Игры в Рио

Калина родился в Славянске, а как только стал членом паралимпийской сборной Украины, переехал в Киев ради лучших условий для тренировок. Именно под флагом соседней страны Андрей выигрывал медали на Играх в Афинах, Пекине и Лондоне. Однако затем спортсмен задумался о переезде и смене спортивного гражданства. Реализовал свои планы атлет в 2013-м сразу после победного ЧМ. И пропустил Паралимпиаду в Рио-де-Жанейро вместе со всей российской паралимпийской сборной — на основании доклада Ричарда Макларена Международный паралимпийский комитет принял решение об отстранении не конкретных нарушителей, а всех обладателей российского паспорта. Поэтому полноценно дебютировать в новой для себя сборной Андрей смог только спустя пять с лишним лет в Токио. Игры-2020 получились необычайно успешными — сразу три золотые награды.

В Париж Калина поехал уже в статусе ветерана, однако нынешняя победа на стометровке брассом доказывает, что списывать со счетов Андрея явно не стоит. Впереди у Калины еще заплыв на 200 метров комплексом, где пловца также считают одним из главных фаворитов. Жаль только, что повторить тройной триумф трехлетней давности не получится — из-за статуса нейтрального атлета Андрей не может выступать в эстафете, а именно в команде Калина взял дополнительную награду в Токио в 2021-м.

Фото Reuters

И все же сам факт того, что выступающий на высшем уровне уже без малого 23 года параатлет до сих пор считается едва ли не лучшим на планете, по-настоящему вдохновляет. К тому же скорости, которые демонстрирует Калина, не позволяют думать о каких-либо ограниченных возможностях пловца по здоровью. Наоборот, он старается тренироваться по классической технике, лишь немного ее адаптируя под себя — и это один из секретов успеха.