Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Медальный зачет
Главная
Паралимпийские игры

Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 19:45

Звездный паралимпиец сменил украинский флаг на российский. А теперь он выиграл для нашей команды золото Парижа-2024

Пловец Калина выиграл золото на Паралимпиаде-2024
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Андрей Калина.
Фото Reuters
Telegram Дзен
Андрей Калина побеждал еще в Афинах 20 лет назад, и до сих пор ему нет равных.

Если на Олимпиаду в Париж отправилась совсем небольшая группа из 15 нейтральных атлетов из России, которая привезла по итогам соревнований всего лишь одно серебро за авторством теннисисток Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой, то на Паралимпиаду от нашей страны пробились почти 90 спортсменов. Причем почти все, кто отправился во Францию, претендуют на награды высшей пробы. Результат виден уже сейчас — медали разного достоинства брали легкоатлеты и пловцы. Первую российскую победу в Париже-2024 одержал 37-летний Андрей Калина. Выступавший еще на Паралимпиаде в Афинах 20 лет назад параатлет стал семикратным паралимпийским чемпионом. Причем половину своих наград он завоевал еще в составе сборной Украины.

Спорт — профессия и дело всей жизни

Первым из российских паралимпийцев, кто встал на высшую ступеньку пьедестала Парижа-2024, стал Андрей Калина. Он победил в заплыве 100 метров брассом в классе SB8. Калина преодолел дистанцию за 1 минуту 9,02 секунды, в то время как китаец Ян Гуанлун финишировал за 1.09,83, а колумбиец Карлос Даниэль Серрано Сарате за 1.10,55. В теории у России могло быть даже две награды на этой дистанции. В шаге от призовой тройки остановился еще один наш параатлет Даниил Смирнов. И все же главное, что девятая по счету российская медаль Паралимпийских игр-2024 с золотым отливом. «Невероятные ощущения. На всем своем пути хотел бы поблагодарить всех моих наставников, учителей, Паралимпийский комитет России и всю мою семью. Без них этого бы точно не случилось», — цитирует Калину портал matchtv.ru.

Российские спортсмены на&nbsp;церемонии открытия Паралимпиады-2020 в&nbsp;Токио. 88 героев и много медалей. Чего ждать от сборной России на Паралимпиаде-2024

Для самого Андрея это уже седьмая победа на Паралимпиаде. Впервые он побеждал еще в Афинах в 2004 в возрасте 17 лет. А на свой первый чемпионат мира Калина поехал уже в 14 — тогда стал вторым на дистанции 100 метров брассом. У Андрея врожденная аномалия — нет левой руки ниже локтя. Он сам признавался, что психологически справиться с ситуацией ему было в разы проще, чем тем, кто стал инвалидом по воли трагического случая. В плавание Калину привели родители, чтобы сын развивался физически, несмотря на все трудности, выпавшие на его долю. И поначалу к тренировкам едва ли кто относился серьезно, включая самого Андрея — пока он не взял ту самую медаль чемпионата мира в 2001 году. Только тогда в семье поняли, что паралимпийский спорт может быть профессией и делом всей жизни.

Фото Reuters

Сменил гражданство в 2013-м и пропустил Игры в Рио

Калина родился в Славянске, а как только стал членом паралимпийской сборной Украины, переехал в Киев ради лучших условий для тренировок. Именно под флагом соседней страны Андрей выигрывал медали на Играх в Афинах, Пекине и Лондоне. Однако затем спортсмен задумался о переезде и смене спортивного гражданства. Реализовал свои планы атлет в 2013-м сразу после победного ЧМ. И пропустил Паралимпиаду в Рио-де-Жанейро вместе со всей российской паралимпийской сборной — на основании доклада Ричарда Макларена Международный паралимпийский комитет принял решение об отстранении не конкретных нарушителей, а всех обладателей российского паспорта. Поэтому полноценно дебютировать в новой для себя сборной Андрей смог только спустя пять с лишним лет в Токио. Игры-2020 получились необычайно успешными — сразу три золотые награды.

Кирилл Пульвер (слева), Александр Комаров (справа). Украинцы снова устроили политический демарш на Паралимпиаде. Им позволено все?

В Париж Калина поехал уже в статусе ветерана, однако нынешняя победа на стометровке брассом доказывает, что списывать со счетов Андрея явно не стоит. Впереди у Калины еще заплыв на 200 метров комплексом, где пловца также считают одним из главных фаворитов. Жаль только, что повторить тройной триумф трехлетней давности не получится — из-за статуса нейтрального атлета Андрей не может выступать в эстафете, а именно в команде Калина взял дополнительную награду в Токио в 2021-м.

Фото Reuters

И все же сам факт того, что выступающий на высшем уровне уже без малого 23 года параатлет до сих пор считается едва ли не лучшим на планете, по-настоящему вдохновляет. К тому же скорости, которые демонстрирует Калина, не позволяют думать о каких-либо ограниченных возможностях пловца по здоровью. Наоборот, он старается тренироваться по классической технике, лишь немного ее адаптируя под себя — и это один из секретов успеха.

7
Читайте также
В Казани прошло шоу Алины Загитовой
Ленедарный борец Лопес признался, что не знает Хабиба
Полиция задержала напавших на свадебный автобус в Подмосковье
Жеребьевка на компьютере, никакого группового этапа, больше матчей и писклявый гимн. Что нужно знать о новой «платной» Лиге чемпионов по футболу сезона 2024-2025
Не сидите строго: в мордовской колонии чествовали криминального авторитета
Не вышел на связь: на Камчатке пропал пассажирский вертолет
Популярное видео
Артем Лукоянов и Кирилл Петров ушли из «Ак Барса» в «Юнисон»
Папин vs Валера / Джонсон vs Тернер — реванш: прямой эфир
Антон Сизов — об уходе из «Торпедо» из-за Ларионова
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Разин увел команду с льда после тяжелой травмы Вовченко
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Магнитогорский «Металлург» выглядит по-чемпионски
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Алексей Морозов: контракты СКА — настоящие
СКА обыграл «Ак Барс» на предсезонном турнире
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя