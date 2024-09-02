Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Медальный зачет
Главная
Паралимпийские игры

Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 17:30

Российский паралимпиец упал из-за столкновения с польским гидом. Из-за этого он не финишировал

Российский спортсмен упал на Паралимпиаде из-за столкновения с польским гидом
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Федор Рудаков (в центре) на Паралимпиаде в Париже.
Фото AFP
Telegram Дзен
Российская сторона подала протест.

Российский спортсмен Федор Рудаков не смог завершить предварительный забег на 1500 метров на Паралимпийских играх в Париже из-за падения. Атлет выступает в категории Т11 для слабовидящих, на дистанции бегуны передвигаются с гидами. Рудаков упал как раз после контакта с польским сопровождающим, который находился позади его.

Рудаков обогнал польского спортсмена Александра Коссаковски, вскоре после чего его гид Кшиштоф Василевски наступил на пятку россиянина. Федор упал и не смог продолжить забег, а пара из Польши пришла к финишу третьей. Российская команда подала протест на результат забега. Финал состоится 3 сентября.

«Обидно, грустно, но это спорт, легкая атлетика, — отреагировал на падение Рудаков. — Мы обошли соперника, там образовалась прореха. Мы начали вставать между соперниками, чтобы занять более выгодную позицию. Я помню удар в спину и толчок, затем я уже упал. Не знаю, получится ли удовлетворить протест, вряд ли».

Ранее похожий эпизод с Рудаковым произошел в забеге на 5000 метров, который состоялся 30 августа. Россиянин участвовал в финале, но вновь не смог завершить состязания из-за падения за три круга до окончания. Тогда сам Федор наступил на ногу бегущего спереди соперника, а вину за произошедшее на себя взял его гид Андрей Сафронов. «Не усмотрел, не направил в нужном направлении, моя ошибка», — сказал Сафронов.

«У нас только третий старт вместе, — объяснил «Матчу» после первого падения Рудаков. — Проблема с «лидерами» очень большая, нужно тренироваться и работать в течение года, чтобы хорошо друг друга понимать. В нашем случае за две недели сбора очень тяжело притереться».

30-летний россиянин участвует на второй Паралимпиаде в карьере. В Токио он выиграл бронзовую медаль на дистанции 1500 метров в категории Т11. В этом году он завоевал бронзу чемпионата мира, а в 2019-м взял серебро. В 2021-м он стал чемпионом Европы в этой дисциплине.

Российские спортсмены на&nbsp;церемонии открытия Паралимпиады-2020 в&nbsp;Токио. 88 героев и много медалей. Чего ждать от сборной России на Паралимпиаде-2024

Паралимпийские игры в Париже завершатся 8 сентября. В соревнованиях участвуют 88 российских спортсменов в нейтральном статусе.

Читайте также
Сербская прыгунья Топич выиграла юниорский чемпионат мира
«Наполи» исключил Виктора Осимхена из заявки на сезон
Путин заявил о необходимости разобраться с проникшими в Курскую область бандитами
С Соболевым отказались сидеть рядом партнеры, Медведев грубо защитил форварда. Что происходит в «Зените»
В Бурятии отец убил младенца и спрятал тело в картонной коробке
В регионах РФ началась масштабная перенастройка дорожных камер
Популярное видео
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
От ЦСКА стоит ждать сюрпризов
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
Артем Лукоянов и Кирилл Петров ушли из «Ак Барса» в «Юнисон»
Папин vs Валера / Джонсон vs Тернер — реванш: прямой эфир
Антон Сизов — об уходе из «Торпедо» из-за Ларионова
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Разин увел команду с льда после тяжелой травмы Вовченко
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя