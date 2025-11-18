Видео
Паралимпийские игры

Паралимпиада (Паралимпийские игры)

18 ноября, 17:15

Скандал с российскими стрелками: СМИ подозревают, что их не пустили на Сурдлимпиаду из-за наличия оружия

Российских стрелков не допустили до Сурдлимпиады-2025 из-за наличия оружия
Гоша Чернов
Шеф отдела информации
Фото Общероссийская спортивная федерация спорта глухих
Очень странная история c нашими представителями спорта для глухих и слабослышащих.

Российских стрелков, имеющих нарушения слуха, не допустили до участия в Сурдлимпийских играх в Токио. Как утверждают ТАСС и РБК, организаторы объяснили это решение «соображениями безопасности», поскольку у спортсменов «на руках есть оружие». При этом россияне были допущены в нейтральном статусе в более чем десяти других видах программы, а российские стрелки в нейтральном статусе давно участвуют в международных стартах в разных уголках мира.

Объяснение организаторов

О недопуске стало известно на старте летних Сурдлимпийских игр, которые начались в Токио 15 ноября. Допуск на эти соревнования в каждом виде спорта определялся индивидуально, хотя квоты в стрелковом спорте не были выделены нашей сборной изначально. Как говорится на сайте Сурдлимпийского комитета России, нейтральным глухим спортсменам в соответствии с рекомендациями МОК изначально закрыли командные дисциплины, а в индивидуальных видах спорта решение о допуске принимала каждая конкретная федерация.

«К допуску в каждом виде спорта подходят индивидуально. Например, недопуск к турниру по стрелковым видам спорта нам объяснили соображениями безопасности, так как у спортсменов на руках есть оружие», — цитирует ТАСС слова неназванного представителя российского комитета.

Таким образом, стрелки из России не смогли выступить на главном турнире четырехлетия в своей дисциплине, так как для участия в соревнованиях им необходимо то самое оружие, которое и стало формальной причиной отстранения. Во всяком случае, такую версию излагает ТАСС.

Сурдлимпийские игры 2025 в&nbsp;Токио.«Проявляя уважение, но не пожимая руки». Новые правила поведения для россиян и украинцев на пьедестале

Выступают без флага, но с оружием

Парадокс ситуации в том, что российские спортсмены были допущены к Играм в Японии в нейтральном статусе. Они получили право выступить в личных соревнованиях по бадминтону, велоспорту, борьбе, дзюдо, легкой атлетике, плаванию и другим видам спорта. Но не все: тот же собеседник рассказал ТАСС, что в турнире по спортивному ориентированию россиян не будет, так как организаторы опирались на решение Международной федерации спортивного ориентирования.

Непреодолимым барьером для организаторов стало и наличие у стрелков специализированного спортивного оружия, необходимого для их дисциплины. Возможно, здесь речь идет о нюансах, связанных не со спортивными решениями, а с японскими таможенными правилами. Точно установить этот момент пока не представляется возможным, поскольку отсутствуют официальные комментарии российского и международного сурдлимпийских комитетов, а также Международной федерации спортивной стрельбы.

Как бы то ни было, наши спортсмены с нарушениями слуха лишены шанса побороться за медали Сурдлимпиады. Для них четырехлетний цикл подготовки завершился не на огневом рубеже, а за бюрократическим столом, где их профессиональный инвентарь мог быть расценен как угроза безопасности.

Фото Общероссийская спортивная федерация спорта глухих

Возвращение после пропущенной Сурдлимпиады

Недопуск стрелков стал особенно болезненным на фоне недавнего возвращения российской сборной на международную арену. В марте 2022 года Международный комитет спорта глухих (МКСГ) отстранил россиян от всех соревнований под своей эгидой, из-за чего команда в 2022 году пропустила Игры в Бразилии.

Лишь 17 сентября 2025 года Сурдлимпийский комитет России получил подтверждение МКСГ о долгожданном допуске спортсменов к соревнованиям в Токио. Теперь же выясняется, что возвращение оказалось не для всех.

В общей сложности в Токио разыграют 212 комплектов наград в 21 виде спорта. В Играх, которые завершатся 26 ноября, примут участие около 3 тысяч спортсменов более чем из 70 стран мира.

4

  • Робин из Локсли

    == Сложный был год: налоги, катастрофы, проституция, недобор в армию. С последним мириться было нельзя, и за дело принялся знающий человек — наш военком. Он собрал всех тунеядцев, дураков и калек в районе, даже глухих определил в погранотряд «Альпийские тетерева». Сколько лет прошло, а они ещё где то чудят.==

    18.11.2025

  • _Mike N_

    Нечего кататься по заграницам - и в России можно пострелять !

    18.11.2025

  • nefanat

    Странная штука СурдОлимпиада. Чем отсутствие слуха мешает быть успешным в спорте? Ну разве что в командных видах, где подсказки партнёров нужны. Чем отличается обычный стрелок из винтовки от глухого?

    18.11.2025

  • Spartak7

    Позорище!

    18.11.2025

    Свищев — о недопуске российских стрелков на Сурдлимпиаду: «Получается, к соревнованиям ни одну страну допускать нельзя»
    Дубровский — о бойкоте скандинавов Олимпиады в случае допуска россиян: «Думаю, что это блеф, как и многие мои коллеги»
    Дубровский: «Если к 15-20 декабря получим допуск на международные старты, то есть вариант поехать на Кубок мира»
    На Генассамблее ФИДЕ обсудят возвращение флага и гимна российским шахматистам
    «Печальный день для шахмат». Украина потребовала отстранить женскую сборную России от чемпионата мира в Испании
    Пять российских шорт-трекистов выступят на Мировом туре в Польше
