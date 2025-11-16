«Проявляя уважение, но не пожимая руки». Новые правила поведения для россиян и украинцев на пьедестале

На Сурдлимпиаде в Токио пытаются найти компромисс между правилами фейр-плей и политическими установками в спорте.

Международный комитет спорта глухих (ICSD) проинформировал российскую делегацию о правилах поведения на Сурдлимпиаде в Токио. Эти соревнования пройдут с 15 по 26 ноября и станут для наших атлетов первыми летними «Тихими Играми» с 2017 года. Наша команда привезла в Японию 36 спортсменов. Все они выступят под нейтральным флагом и должны соблюдать строгие правила. В частности, при завоевании медалей вместе с украинскими спортсменами в одной и той же дисциплине россиянам рекомендовано «вместе участвовать в церемонии награждения и фотосессии на пьедестале почета в соответствии с занятыми местами, проявляя взаимное уважение, но не пожимая друг другу руки». Таким образом ICSD пытается избежать политических скандалов, которые в последнее время омрачали многие соревнования, в том числе для лиц с ОВЗ.

Нарушители избежали наказания

К сожалению, спорт для людей с ограниченными возможностями здоровья не является единым. Нынешней осенью Международный паралимпийский комитет (IPC) отменил все санкции против российских спортсменов, в том числе запрет на гимн и флаг. Однако есть еще признанные МОК структуры под названием Special Olympics (для лиц с умственными отклонениями) и Международный комитет спорта глухих (ICSD) — они своих санкций пока не снимали. ICSD в декабре 2023 года открыл для наших спортсменов с нарушениями слуха возможность выступать на чемпионатах мира и Европы в нейтральном статусе, но с жесткими ограничениями (запретом на командные виды спорта и выступление спортсменов из ЦСКА и «Динамо») и после подписания политической декларации. До этого момента россияне успели пропустить летнюю Сурдлимпиаду (Дефлимпиаду) 2022 года в Бразилии и зимнюю 2024 года — в Турции.

Кстати, последняя едва не сорвалась из-за демаршей на фоне обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке. В Эрзурум из-за опасений за свою безопасность отказались приезжать сборные Израиля, США, Канады, Швеции и Финляндии. А в 2015 году, когда зимнюю Сурдлимпиаду принимал российский Ханты-Мансийск, «отличилась» украинская делегация — эта команда пропустила церемонии открытия и закрытия, отправив туда только своего знаменосца, не общалась с СМИ и во время исполнения гимнов закрывала медали руками. При этом санкции сейчас направлены в адрес россиян, которые не участвовали в бойкотах и несанкционированных акциях, но были лишены возможности участвовать в «Тихих Играх» на протяжении шести лет. Помимо прочего, перед Токио-2025 наша заявка решением ICSD была ограничена 40 спортсменами.

«ICSD информирует, что, в соответствии с действующим регламентом DINA (Deaf Individual Neutral Athlete — индивидуальные нейтральные глухие спортсмены) в летних Сурдлимпийских играх в Токио разрешено участвовать в нейтральном статусе 36 спортсменам из России и 24 спортсменам из Белоруссии. Эти разрешения применяются только в отдельных видах спорта, где такое участие уже разрешено соответствующей международной федерацией. Все стороны должны полностью соблюдать международные спортивные правила, в частности принципы фейр-плей. В контактных видах спорта спортсмены должны воздерживаться от любого провокационного поведения. ICSD будет следить за этими вопросами с особым вниманием и наложит суровые санкции, включая немедленную дисквалификацию, на любого спортсмена, уличенного в умышленной провокации».

Церемония открытия Сурдлимпийских игр-2025 в Токио. Фото Global Look Press

Планы на 30 медалей

На предстоящих Играх в Токио будут разыгрываться 212 комплектов наград в 21 виде спорта. Ожидается участие около трех тысяч спортсменов более чем из 70 стран. Появление наших атлетов на Сурдлимпиаде — это положительный момент, несмотря на ограничения и суровые предупреждения. Спортсмены из России выступят только в индивидуальных видах — легкой атлетике, бадминтоне, велоспорте, гольфе, дзюдо, карате, плавании, настольном теннисе, большом теннисе, тхэквондо и спортивной борьбе. Отсутствие у россиян квот в стрелковом спорте вызвало кривотолки, однако никакой официальной информации на эту тему пока нет.

«Мы четыре года находились без международных стартов. 36 квот — мало, но теперь мы будем стараться привезти как можно больше медалей. Возьмем самую минимальную планку — мы должны вернуться минимум с 30 медалями», — пообещал в интервью «КП Спорт» вице-президент Сурдлимпийского комитета России Владимир Веселли.

В 2009 году Правительство РФ приравняло призовые за Сурдлимпийские игры к олимпийским премиям. То есть сейчас они должны составлять 4 миллиона рублей за золото, два с половиной миллиона рублей за серебро и 1,7 миллиона рублей — за бронзу. На летней Сурдлимпиаде 2017 года в турецком Самсуне, где сборная России выступала без ограничений, наши спортсмены заняли первое место в неофициальном медальном зачете, завоевав 198 медалей, в том числе 85 золотых. «Тихие Игры» 2022 года в Кашиас-ду-Сул (Бразилия) выиграла сборная Украины (145 медалей, в том числе 64 золотых), участие которой в соревнованиях профинансировали сурдлимпийские комитеты западных стран.

Что касается нынешних решений об обязательном участии россиян и украинцев в совместных фотосессиях без рукопожатий, то они вызваны инцидентами на самых разных соревнованиях в последние три с половиной года. Украинские спортсмены, опасаясь хейта на родине из-за снимков с россиянами, массово игнорируют не только традицию с рукопожатиями, но и фото на подиуме. На Паралимпиаде-2024 в Париже такие акции устраивали, например, легкоатлет Игорь Цветов и пловец Александр Комаров. Нынешние рекомендации ICSD призваны найти компромисс. С одной стороны, глухим и слабослышащим представителям Украины вслед за многими международными федерациями официально разрешили после завершения соревнований не вступать в тактильный контакт с россиянами. С другой — они под страхом дисквалификации не могут игнорировать официальные фотосессии.

Фото Global Look Press

Подрывает веру в олимпийские идеалы спорта

Для участников Дефлимпиады, в отличие от Паралимпийских игр, нет классификаций по диагнозу. Единственное условие — у спортсменов должен быть порог слышимости менее 55 децибел на лучшее ухо. «Сообщество глухих поддерживает идею отдельных Игр. Глухие люди не считают себя инвалидами, особенно если речь идет о физических способностях. Скорее мы считаем себя частью культурного и языкового меньшинства, — говорится на сайте ICSD. — Сурдлимпийские игры способствуют не только развитию спортивного мастерства среди людей с нарушением слуха, но и их социальной интеграции, укреплению международного сотрудничества и понимания между народами».

«Вслед за отечественными паралимпийскими спортсменами сурдлимпийцы также оказались лишены права показать свою силу в честной борьбе, оказавшись жертвами необоснованной и беспрецедентной санкционной политики международных федераций, — говорилось в комментарии Сурдлимпийского комитета России после отстранения наших глухих спортсменов весной 2022 года. — Для всех нас, специалистов, тренеров, и, в первую очередь, спортсменов, — это, конечно, тяжелый удар, подрывающий нашу веру в олимпийские идеалы спорта, которые уже никогда не будут прежними. Призываем всех участников сурдлимпийского движения не отчаиваться, продолжать спортивную подготовку, проявлять спокойствие и выдержку».

В Токио нейтральная сборная России будет выступать на фоне череды громких скандалов в нашем сурдлимпийском спорте. Так, идет суд по делу бывшего тренера по греко-римской борьбе Владимира Горинова, который обвиняется в систематическом вымогательстве у глухих спортсменов части призовых. Также из-за денежных бонусов недавно конфликтовал с сурдлимпийцами тренер по дзюдо Вячеслав Монгуш. А три года назад бывший президент Всероссийского общества глухих Валерий Рухледев (совмещавший руководство ОСФСГ и с постами президента Сурдлимпийского комитета России и Международного комитета спорта глухих) получил семь лет колонии за многомиллионные растраты. Также он проходит по делу о махинациях с квартирой умершей чемпионки Сурдлимпийских игр по керлингу Елены Шагиевой. В прошлом году был задержан и новый глава Всероссийского общества глухих Станислав Иванов (сменивший Рухледева в 2020 году), а также более десятка его соратников.