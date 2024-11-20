Бывший тренер сурдлимпийской сборной России задержан. Он обвиняется в вымогательстве миллионов у спортсменов

Неприятности Владимира Горинова, которого в 2016 году наградили за развитие адаптивного спорта.

Общероссийская спортивная федерация спорта глухих объявила о задержании бывшего главного тренера сурдлимпийской сборной страны по греко-римской борьбе Владимира Горинова. 74-летний специалист обвиняется в систематическом вымогательстве денег у участников сурдлимпийских соревнований. Несколько спортсменов утверждают, что тренеры в ультимативной форме требовали у них от 10 процентов призовых. «Практика поборов со спортсменов была крайне распространена с 2009 года и фактически рассматривалась как норма самими участниками соревнований, — говорится в сообщении на сайте ОСФСГ. — Тем, кто отказывался делиться доходами, чинили разнообразные препятствия в спортивной карьере».

Фото Общероссийская спортивная федерация спорта глухих

Добровольно-принудительные поборы

«В спорте, как у врачей: «Не навреди!», — говорил Горинов в 2015 году в интервью «АиФ». — Залог успеха в нашем деле — в тонком индивидуальном подходе. Надо точно знать, кому и что вовремя дать на тренировке, кого морально поддержать, кому вовремя улыбнуться, а кому и слезы грамотно утереть. Наше дело — воспитать таких борцов, на которых придут. В Большой театр мы ходим на знаменитых певцов, в драмтеатр — на любимых актеров, и на ковре мы желаем видеть того, кому хочется подражать».

«Утирание слез» оказалось выгодным не только в моральном (Горинов — заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры РФ и член исполкома национального Сурдлимпийского комитета), но и в финансовом плане. В феврале этого года «Известия» писали, что показания против этого специалиста готовы дать борцы греко-римского стиля с нарушением слуха Андрей Лазукин, Виталий Кузьменко, Эдуард Ширазданов и Кирилл Чулков. Кроме того, пловец-паралимпиец Артем Павленко подал в суд на тренера паралимпийской сборной по плаванию Сергея Дивенко, который, по словам истца, на протяжении 16 лет вымогал по 25 процентов призовых за возможность участвовать в международных соревнованиях.

В результате добровольно-принудительных поборов в карманах тренеров могло оказаться до десятков миллионов рублей. Об этом было известно прежнему руководству Всероссийского общества глухих, которое, видимо, тоже участвовало в схеме распределения незаконных доходов. Причем «доили» не только спортсменов-инвалидов. Призовые были предусмотрены для всех участников сборной, например для переводчиков, и каждый платил тренерам свою мзду. За Сурдлимпийские игры тренер мог получить до 50 миллионов рублей. Кроме того, некоторые наставники также забирали у паралимпийцев стипендии и сбывали форму, которая бесплатно выделяется членам сборной страны министерством спорта.

Фото Общероссийская спортивная федерация спорта глухих

Организация взяла курс на самоочищение

«В прежние годы ОСФСГ была печально знаменита не только финансовой нечистоплотностью, сомнительными сделками с недвижимостью и вымогательством денег у спортсменов, но и тем, что многие из спортивных состязаний, в организации которых она участвовала, проводились лишь на бумаге или не соответствовали базовым требованиям к такого рода мероприятиям. В «глухом сообществе» было хорошо известно, что протоколы таких соревнований часто попросту «рисовались» для получения призовых и иных выплат, — говорится на сайте osfsg.ru. — Подобное было возможным в силу того, что бывший президент Всероссийского общества глухих Валерий Рухледев не только совмещал руководство ОСФСГ и Сурдлимпийским комитетом России, но также занимал пост президента Международного комитета спорта глухих, отвечающего за международные соревнования, включая Сурдлимпиаду».

Весной прошлого года Хамовнический суд Москвы приговорил Рухледева к семи годам колонии, признав его виновным в многомиллионных растратах средств организации. Общая сумма ущерба оценивалась в 320 млн рублей. Речь шла о махинациях при продаже здания ВОГ в центре Москвы и подписании фиктивных актов о якобы выполненных работах при исполнении подрядов по ремонту и реконструкции помещений организации. Сам 78-летний руководитель вины не признавал и связывал уголовное преследование с борьбой за пост руководителя ВОГ. Тем не менее вместе с Рухледевым (который в 2001 году признан МОК «олимпийцем ХХ века») различные сроки получили бывший начальник правового отдела и экс-начальник управления финансов ВОГ.

В начале этого года на ВОГ накатила новая волна задержаний по делу о масштабных хищениях, в том числе по тем криминальным сделкам с недвижимостью. Был задержан новый глава организации Станислав Иванов (сменивший Рухледева в 2020 году) и более десятка его соратников. Ну а сейчас следователи добрались до тренеров. «Владимир Горинов 11 ноября был задержан по итогам очной ставки в рамках уголовного дела о вымогательстве денег у участников сурдлимпийских соревнований. 12 ноября ему избрана мера пресечения, — говорится в сообщении ОСФСГ. — После того как в 2022 году президентом ОСФСГ стал Дмитрий Ребров, организация взяла курс на самоочищение. Новое руководство принимает все необходимые меры для того, чтобы навсегда пресечь вымогательство, финансовые махинации и подтасовки сведений о проведенных соревнованиях».