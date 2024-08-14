На Паралимпиаде впервые выступит трансгендер. Год назад он уже побеждал в Париже

50-летняя Валентина Петрилло наверняка будет в центре скандалов на предстоящих Играх для спортсменов с особенностями здоровья.

Не успели в Париже утихнуть страсти по интерсекс-боксерам на Олимпиаде, как Международный паралимпийский комитет подготовил новую разрывную информационную бомбу: в столице Франции впервые в истории Игр выступит спортсмен-трансгендер Валентина Петрилло. Напомним, что в России запрещены пропаганда привлекательности смены пола и осуществление медицинских вмешательств, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола.

«Мне все еще трудно в это поверить, и я твердо стою на ногах, потому что мой шанс принять участие в Олимпиаде в Токио был упущен в последний момент. Я начну думать о Парижских играх только после того, как приеду во Францию», — сказала спортсменка, узнав новости о включении в состав сборной Италии на Паралимпиаду. Легкоатлет-трансгендер выступит в женских забегах на 200 и 400 метров в категории Т12 для слабовидящих спортсменов.

Пришлось пойти на компромисс

Валентина Петрилло уже немолодая спортсменка. Ей 50 лет. Она родилась абсолютно мальчиком по имени Фабрицио в октябре 1973 года в Неаполе. В 14 лет у Фабрицио была диагностирована не поддающаяся лечению болезнь Штаргардта, поразившая его зрение. С тех способности видеть у него ограничены на 1/50 от нормы. Тем не менее юноша вел активную общественную жизнь. В 20 лет Фабрицио начал изучать информатику для слабовидящих в университете Болоньи, где занялся спортом. Оттуда он пробился в паралимпийскую сборную Италии по футзалу.

Легкая атлетика Фабрицио тоже всегда нравилась. Влюбленность в этот вид спорта произошла во время московской Олимпиады-80, где настоящим кумиром для Петрилло стал Пьетро Меннеа. Итальянец завоевал на тех Играх в России золото на дистанции 200 метров. Возможно, поэтому Фабрицио решил стать спринтером. Однако легкой атлетикой он занялся только в 41 год. Но даже в этом возрасте добился успехов, завоевав за три года 11 национальных титулов в своей категории.

В 2018-м бегать в теле мужчины уже не хотелось. Петрилло решился на переход, получив одобрение на это от жены, с которой до сих пор живет вместе и воспитывает детей. Но организм не хотел слушать Фабрицио, когда смена пола состоялась. «Мой метаболизм изменился. Я уже не тот энергичный человек, каким была, — объясняла уже Валентина в интервью BBC. — За первые месяцы перехода я набрала 10 килограммов. Я не могу есть как раньше, у меня появилась анемия, у меня низкий гемоглобин, я постоянно мерзну, у меня нет прежней физической силы, я не сплю так, как раньше, у меня перепады настроения. Как спортсмену мне трудно принять, что я не буду бегать так быстро, как раньше. Мне пришлось пойти на этот компромисс, потому что это компромисс ради моего счастья».

Фото Global Look Press

Первая волна хейта

Несмотря на все озвученные перебои в организме, Петрилло быстро вернулась на дорожку. Скандальная слава ее застала на параатлетическом чемпионате мира в Париже в прошлом году, где она завоевала две бронзовые медали. К тому же Валентине принадлежит национальный рекорд на дистанции 400 метров в своей категории.

Девушки к нахождению Петрилло в одном секторе оказались не готовы. «Я не считаю, что имеет место честное соперничество, — возмущалась Кристина Санулли, которую легкоатлетка-трансгендер обошел на чемпионате Италии. — Физическая структура тела у Петрилло явно мужская. Судьба, которую выбрала Валентина — это ее личное дело. Но со спортивной точки зрения это не так. Из-за ее присутствия на стартах обычные женщины чувствуют, что подвергаются дискриминации».

Участницы чемпионата мира указывали на то, что не могут девушки так быстро бежать в 49 лет. Петрилло такая критика никак не задевала. «Лучше быть медленной и счастливой женщиной, чем быстрым несчастным мужчиной. Мне не кажется, что я что-то у кого-то краду», — делилась Валентина все в том же интервью BBC.

МПК поддерживает, спортсмены — против

Узнав о попадании в состав на Паралимпиаду, Валентина сказала, что шла к этому три года и все было не зря. «Я заслужила этот выбор. Хочу поблагодарить Итальянскую паралимпийскую федерацию и Итальянский паралимпийский комитет за то, что они всегда верили в меня прежде всего как в человека и как в спортсмена. Историческая ценность того, что я стала первой трансгендерной женщиной, участвовавшей в Паралимпийских играх, — это важный символ инклюзивности».

Участие Петрилло в Играх в Париже одобрил и глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс. Единственное, он хочет, чтобы спортивный мир выработал единую позицию в отношении трансгендеров. Парсонса смущает то, что правила World Para Athletics и World Athletics в этом плане различаются. Так, в Международной федерации легкой атлетики трансгендерам запрещено участвовать в соревнованиях женской категории на мировой арене, у паралимпийской федерации все наоборот.

Фото Global Look Press

Большинство самих спортсменов такую инклюзивность не поддерживают. Они считают, что для атлетов, подобных Петрилло, должна быть отдельная категория, иначе конкуренцию нельзя назвать справедливой. «Поймите, мужчина, даже прошедший гормональную терапию, все равно мощнее женщин. Понятно, что у Петрилло в Париже будет очевидное преимущество над соперницами в физическом плане. И я прекрасно понимаю возмущение тех девушек, которым придется с ним соревноваться, — объяснял RT четырехкратный паралимпийский чемпион по легкой атлетике Алексей Ашапатов. — Все должно быть честно. Считаю, подобных людей вообще нельзя допускать на обычные турниры, чтобы не возникало путаницы. Надеюсь, недовольство спортсменок дойдет до ушей руководителей и организаторов Паралимпиады в Париже, и они не будут впредь допускать трансгендеров на наши соревнования».

Валентина отлично понимает, что в ближайшие недели на нее будут нападать. Говорит, что к этому готова. «Для меня это не выбор образа жизни, я такая. И такая, какая я есть, как и все трансгендерные люди, которые не чувствуют, что принадлежат к своему биологическому полу, не должны подвергаться дискриминации, так же как не должны подвергаться дискриминации раса, религия и политическая идеология. И спорт, который устанавливает правила, основанные на бинарном образе мышления, не учитывает это. Именно спорт должен найти решение, и исключение трансгендерных сопртсменов явно не является таким решением», — заявила участница Паралимпиады в Париже.