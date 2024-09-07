Легкоатлетка-трансгендер оказалась неопасной. Итальянка Петрилло провалилась на Паралимпиаде

Бегунья не попала ни в один из финалов в Париже.

Итальянская легкоатлетка-трансгендер* Валентина Петрилло бесславно завершила выступления на Паралимпийских играх-2024 в Париже, повторив неудачный опыт тяжелоатлетки Лорел Хаббард на Олимпиаде-2020 в Токио. Но это вовсе не означает, что трансгендерам есть место в женских соревнованиях.

Низкие результаты, несмотря на личный рекорд

Результаты Петрилло таковы:

6 сентября Валентина в своем полуфинальном забеге на 200 метров в классификации T12 для спортсменов с проблемами зрения стала третьей, показав результат 25,92. Это личный рекорд — но даже его не хватило для попадания в финал.

В том же забеге участвовала россиянка Анна Кулинич-Сорокина — она была дисквалифицирована из-за фальстарта. Анна сама удивилась ошибке. По ее словам, выступать с трансгендером многим не нравится.

«Вот мы с девушкой из Индии хорошо общаемся, и она спросила в call room: «Почему этот мужчина сидит здесь с нами?» — «Не могу ответить на этот вопрос», — говорила Кулинич-Сорокина изданию «Спортбокс».

В общем зачете из 12 участниц итальянка стала девятой, а к финалу допускаются четыре лучшие по времени спортсменки. До этого 51-летняя Петрилло на стадии полуфинала завершила выступление в беге на 400 метров. В Италии Валентина еще будучи мужчиной выиграл 11 титулов в мужских соревнованиях.

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«Откровенная и гордая обманщица»

У Петрилло в 14-летнем возрасте была диагностирована болезнь Штаргардта (генетическое заболевание глаз), он играл в футзальной сборной Италии, позже занимался легкой атлетикой. В 2016 году Петрилло женился на девушке по имени Елена, а в следующем объявил о себе как о трансгендере, начав переход в 2019-м. Позже пара, у которой есть общий 9-летний сын Лоренцо, развелась.

Отметим, что Петрилло вызвала гнев политиков в своей родной стране, а также знаменитой писательницы Джоан Роулинг, которая назвала ее «откровенной и гордой обманщицей», когда стало известно об участии в Паралимпийсках играх. «Я здесь только для того, чтобы соревноваться и не обращать внимания на посторонний шум, — ответила итальянка, добив, что он/она «никогда не читал(а) Гарри Поттера». Однако в спортивном мире многие осуждают и продолжают осуждать выступление сменившего пол мужчины в соревнованиях с женщинами.

По данным Международного паралимпийского комитета, уроженец Неаполя Петрилло является вторым трансгендерным паралимпийцем. Голландская метательница диска Ингрид ван Кранен заняла 9-е место в классификации Т11 в Рио-2016. Она скончалась в 2021 году. Петрилло выступила не лучше, но это вовсе не значит, что в следующий раз более молодые и сильные трансгендеры не смогут обыграть женщин на соревнованиях. Так что общественное недовольство понятно и объяснимо.

Хотя, судя по всему, запретить таким людям соревноваться международные федерации не готовы. Поэтому дискуссии на данную тему продолжатся.

* На территории РФ запрещена пропаганда ЛГБТ и смены пола.