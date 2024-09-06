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Париж-2024, Паралимпиада

Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 06:58

Рамазанов: «Все мы хотим золото, но серебро в этой ситуации тоже неплохой результат»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский паратхэквондист Алиасхаб Рамазанов считает неплохим результатом свою серебряную медаль Паралимпийских игр-2024.

«На финал я выходил спустя час после полуфинала. Это был его — британца день, ему в тот день повезло, и я заслуг его не умаляю. Просто у меня было мало времени на восстановление после эмоционального боя, я много энергии и эмоций в нем оставил. Важно, когда рядом в такие моменты близкие люди, готовые подбодрить тебя, восстановить, заставить поверить в себя.

Со мной рядом не было моего тренера. Многие не попали на Игры из-за так называемой «нейтральности». Но и с тем тренером, что был со мной рядом в Париже, все вроде сложилось. Результат есть. Да, все мы хотим золото, но серебро в этой ситуации тоже неплохой результат», — цитирует ТАСС Рамазанова.

Источник: ТАСС
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