Россиян будут награждать под паралимпийский гимн на Паралимпиаде в Париже

Директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (МПК) Крейг Спенс сообщил, что российских и белорусских спортсменов на Паралимпиаде-2024 в Париже в случае завоевания золотых медалей будут награждать под паралимпийский гимн.

«Это будет паралимпийский гимн», — цитирует ТАСС Спенса.

Паралимпиада-2024 пройдет с 28 августа по 8 сентября. Всего на турнире выступят 90 российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом их награды не будут учитываться в медальном зачете.