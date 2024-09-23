Российский паралимпиец Торсунов ответил на оскорбление украинца: «Его вынуждают так говорить»

Двукратный паралимпийский чемпион, российский легкоатлет Евгений Торсунов прокомментировал оскорбление в свой адрес от украинского паралимпийца Александра Литвиненко.

«Единственный негативный момент за всю Паралимпиаду — это слова украинца Александра Литвиненко в мой адрес. Я не воспринял эти слова серьезно, меня это не задело. Думаю, ему приходится сейчас говорить так, его вынуждают. Конечно, со спортивной точки зрения он поступил некрасиво, соперники в любом случае должны уважать друг друга», — цитирует Торсунова Metaratings.ru.

В соревнованиях по прыжкам в длину на Паралимпиаде в Париже Торсунов завоевал золотую медаль, Литвиненко стал бронзовым призером. Спортсмены выступают в классе T36 (люди с нарушениями координации: гипертония, атаксия и атетоз, а также церебральный паралич).