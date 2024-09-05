Журова: «Наших паралимпийцев нужно встречать только как героев, их больше всех наказали»

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова оценила выступление российских спортсменов на Паралимпийских играх в Париже.

«Наших паралимпийцев нужно встречать только как героев, их больше всех наказали. Их же вообще не допустили на прошлую зимнюю Паралимпиаду, например. Я не считаю, что у мирового спортивного сообщества проснулась совесть.

Просто в Международном паралимпийском комитете решили допустить наших спортсменов, не самое большое количество, думая, что Россия запретит им ехать в нейтральном статусе, а если и разрешит, то не сможет занять первое общекомандное место таким составом. Наши паралимпийцы — большие молодцы, они настоящие герои!» - цитирует Metaratings.ru Журову.