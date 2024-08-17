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Париж-2024, Паралимпиада

Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 17:00

Паралимпиада-2024: даты проведения и виды спорта, число медалей и участие России

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Логотип Паралимпийских игр
Логотип Паралимпийских игр.
Фото Getty Images
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Основная информация о соревнованиях паралимпийцев в Париже.

Когда и где будут проходить летние Паралимпийские игры-2024

XVII Паралимпийские летние игры пройдут в Париже (Франция) с 28 августа по 8 сентября 2024 года. В Играх примут участие около 4400 спортсменов из 182 стран. Соревнования пройдут на тех же площадках, которые использовались для летних Олимпийских игр 2024 года.

Виды спорта на Паралимпиаде в Париже

В спортивную программу игр войдут 22 вида спорта:

  • академическая гребля

  • бадминтон

  • баскетбол на колясках

  • бочча

  • велоспорт (шоссе, трек)

  • волейбол сидя

  • голбол

  • гребля на байдарках и каноэ

  • дзюдо

  • конный спорт

  • легкая атлетика

  • настольный теннис

  • пауэрлифтинг

  • плавание

  • пулевая стрельба

  • регби на колясках

  • стрельба из лука

  • теннис на колясках

  • триатлон

  • тхэквондо

  • фехтование на колясках

  • футбол 5х5 класс В1 (тотально слепые спортсмены).

Медали Паралимпиады-2024 в Париже
Фото Getty Images

Медали Паралимпиады в Париже

Все награды Игр-2024 — золотые, серебряные и бронзовые — будут содержать кусок металла, который когда-то был частью Эйфелевой башни, являющейся символом Парижа и всей Франции. Всего спортсмены разыграют 549 комплектов медалей.

В центре награды — шестиугольник из металла Эйфелевой башни, оставленный в своем первоначальном цвете. Также в центр помещена эмблема Игр-2024. С той же стороны медали по всему железному шестиугольнику через неравные промежутки проходят тонкие линии.

На всех паралимпийских медалях по краю выгравировано название вида спорта, дисциплины и события. Эти надписи на олимпийских медалях сделаны на французском языке, а на паралимпийских — на английском, официальных языках Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного паралимпийского комитета (МПК).

Валентина Петрилло. На Паралимпиаде впервые выступит трансгендер. Год назад он уже побеждал в Париже

Талисман, логотип и брендинг Паралимпиады в Париже

Талисмана Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года назвали Фриж. Его прообразом послужил традиционный фригийский колпак. Имя и образ Фрижа символизируют свободу и олицетворяют аллегорические фигуры из истории Французской республики.

Это популярный символ среди французов, который широко использовался в мире искусства как метафора свободы. Он также является символом республики во французских госучреждениях.

Девиз Фрижа на Олимпийских и Паралимпийских играх звучит так: «Одни мы идем быстрее, но вместе мы идем дальше». Он говорит о том, как талисманы и люди со всего мира могут сделать друг друга лучше, если будут работать сообща.

Официальный логотип Олимпиады и Паралимпиады представляет собой символ, который сочетает в себе три элемента: золотую медаль, олимпийский огонь и Марианну (во Франции образ этой женщины является олицетворением свободы).

Бренд «Париж-2024» включает ряд других проектов, которые распространяют влияние Игр далеко за пределы спортивного мира — в школах, местных органах власти, некоммерческих организациях и учреждениях. По планам организаторов, положительный эффект от Игр должен ощущаться долгое время и получить широкое распространение.

Соревнования по легкой атлетике на «Стад де Франс»
Фото Reuters

Стадионы и спортивные объекты Паралимпиады в Париже

Практически все спортивные объекты Паралимпиады были задействованы в ходе Олимпийских игр-2024.

  • Арена Париж-Берси (фр. Palais Omnisports de Paris-Bercy —> Bercy Arena): баскетбол на колясках

  • Стадион Эйфелевой башни на Марсовом поле (фр. Champ de Mars —> Eiffel Tower Stadium): парадзюдо, регби на колясках

  • Сады Версальского дворца (фр. The Chateau de Versailles): параконный спорт

  • Стрелковый центр в Шатору (фр. Chateauroux Shooting Centre): стрелковый параспорт

  • Объект Клиши-су-Буа (фр. Clichy-sous-Bois): паравелоспорт (шоссе)

  • Временная арена на Марсовом поле (фр. Eiffel Tower Stadium): футбол для незрячих

  • Большой дворец (фр. The Grand Palais des Champs-Elysees): фехтование на колясках, паратхэквондо

  • Парк Дворца инвалидов (фр. Les Invalides): паралимпийская стрельба из лука

  • Парк Жорж-Вальбон в Ла-Курнев (фр. La Courneuve): паралимпийская легкая атлетика

  • Выставочный центр Пари-Норд Вильпент (фр. Parc des Expositions de Villepinte —>Arena Paris Nord): волейбол сидя

  • Пари-Ла-Дефанс Арена, или Арена 92 (фр. Paris La Defense Arena): параплавание

  • Мост Александра III (фр. Pont Alexandre III): паратриатлон

  • Арена Порт-де-ла-Шапель (фр. The Porte de La Chapelle Arena): парабадминтон, парапауэрлифтинг

  • «Ролан Гаррос» (фр.Stade Roland Garros): теннис на колясках

  • Национальный велодром Сен-Кантен-ан-Ивелин (фр. Velodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines): паравелоспорт (трек)

  • Арена Южного Парижа (часть Экспоцентра, фр. South Paris Arena): настольный паратеннис, голбол, бочча

  • «Стад де Франс» (фр. Stade de France): паралимпийская легкая атлетика

  • Комплекс «Вер-сюр-Марн» (фр. Vaires-sur-Marne Nautical Stadium): парагребля, параканоэ

Россияне смогут выступить на&nbsp;Паралимпиаде 2024 в&nbsp;нейтральном статусе. Паралимпийцев из России допустили к Играм в Париже. Но есть и ложка дегтя

Страны — участницы Паралимпийских игр-2024

В Паралимпиаде-2024 примут участие около 4400 спортсменов из 182 стран, которые разыграют 549 комплектов медалей.

В сентябре 2023 года стало известно, что российские паралимпийцы смогут выступить на Играх в Париже в нейтральном статусе.

В марте 2024 года Международный паралимпийский комитет (МПК) сообщил, что россияне не примут участия в церемониях открытия и закрытия Игр, они будут соревноваться только в индивидуальных дисциплинах под белым флагом с черными буквами (NPA, Neutral Paralympic Athletes), в случае их победы будет звучать гимн МПК, а медали нейтральных спортсменов не будут учитываться в общем зачете.

Позднее президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что МПК согласовал бирюзовый и бежевый цвета на форме нейтральных паралимпийцев.

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Россия на Паралимпиаде в Париже

Паралимпийский комитет России (ПКР) направил в организационный комитет Паралимпийских игр 2024 года заявки на участие в соревнованиях 92 атлетов.

Международный паралимпийский комитет (МПК) назвал итоговое количество россиян, которые смогут принять участие в Паралимпийских играх-2024, после проверок

всех заявок в среду, 14 августа. Участниками Паралимпийских игр в Париже станут 90 российских спортсменов, а также два ведущих (сопровождающих).

«В сумме на Паралимпиаде в Париже выступят 98 нейтральных спортсменов: 90 из России (не считая ведущих) и 8 из Белоруссии. МПК принял заявки этих 90 спортсменов, теперь за их аккредитацию отвечает оргкомитет Паралимпиады», — сообщил ТАСС директор по связям с общественностью МПК Крейг Спенс.

В Паралимпийских играх в столице Франции примут участие 48 легкоатлетов, 35 пловцов, пять спортсменов по настольному теннису, по два в триатлоне и тхэквондо из России.

Паралимпийская деревня
Фото Getty Images

Расписание соревнований и комплекты медалей Паралимпиады в Париже

Соревнования в рамках Паралимпийских игр-2024 будут проходить с 28 августа по 8 сентября.

  • 28 августа, среда

церемония открытия

  • 29 августа, четверг

бочча, голбол, бадминтон, велоспорт, теннис, тхэквондо, волейбол, баскетбол, регби, плавание, стрельба из лука

  • 30 августа, пятница

бочча, голбол, стрельба из лука, легкая атлетика,

бадминтон, велоспорт, гребля, плавание, теннис, тхэквондо, волейбол, баскетбол, регби, настольный теннис, стрельба

  • 31 августа, суббота

бочча, голбол, стрельба из лука, легкая атлетика, бадминтон, велоспорт, гребля, плавание, теннис, тхэквондо, стрельба, волейбол, баскетбол, регби, настольный теннис

  • 1 сентября, воскресенье

футбол, бочча, голбол, стрельба из лука, легкая атлетика, бадминтон, велоспорт, гребля, плавание, теннис, триатлон, стрельба, волейбол, баскетбол, регби, настольный теннис

  • 2 сентября, понедельник

футбол, бочча, голбол, стрельба из лука, легкая атлетика, бадминтон, плавание, теннис, триатлон, стрельба, волейбол, баскетбол, регби, настольный теннис

Расписание Паралимпиады-2024

  • 3 сентября, вторник

футбол, бочча, голбол, стрельба из лука, легкая атлетика, конный спорт, плавание, теннис, стрельба, волейбол, баскетбол, фехтование, настольный теннис

  • 4 сентября, среда

бочча, голбол, стрельба из лука, легкая атлетика, велоспорт, конный спорт, пауэрлифтинг, плавание, теннис, стрельба, волейбол, баскетбол, фехтование, настольный теннис

  • 5 сентября, четверг

футбол, бочча, голбол, стрельба из лука, легкая атлетика, велоспорт, дзюдо, пауэрлифтинг, плавание, теннис, стрельба, волейбол, баскетбол, фехтование, настольный теннис

  • 6 сентября, пятница

легкая атлетика, гребля, велоспорт, конный спорт, дзюдо, пауэрлифтинг, плавание, теннис, волейбол, баскетбол, фехтование, настольный теннис

  • 7 сентября, суббота

футбол, легкая атлетика, гребля, велоспорт, конный спорт, дзюдо, пауэрлифтинг, плавание, теннис, волейбол, баскетбол, фехтование, настольный теннис

  • 8 сентября, воскресенье

легкая атлетика, гребля, пауэрлифтинг, баскетбол, церемония закрытия

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Кто показывает трансляции Паралимпиады в Париже

Телеканал «Матч ТВ» будет в прямом эфире транслировать соревнования на Паралимпийских играх 2024 года в Париже с российскими спортсменами.

«Паралимпийские игры — большое событие в мире спорта, и отрадно, что сборная России едет на них фактически основным составом, который может побороться за высокие места в неофициальном медальном зачете. В Париже будут работать несколько наших съемочных групп, так что в эфире «Матч ТВ» и на нашем сайте будет много эксклюзивных материалов», — сказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

Прямые трансляции соревнований также доступны на странице Международного паралимпийского комитета в YouTube.

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