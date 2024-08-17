Паралимпиада-2024: даты проведения и виды спорта, число медалей и участие России

Основная информация о соревнованиях паралимпийцев в Париже.

Когда и где будут проходить летние Паралимпийские игры-2024

XVII Паралимпийские летние игры пройдут в Париже (Франция) с 28 августа по 8 сентября 2024 года. В Играх примут участие около 4400 спортсменов из 182 стран. Соревнования пройдут на тех же площадках, которые использовались для летних Олимпийских игр 2024 года.

Виды спорта на Паралимпиаде в Париже

В спортивную программу игр войдут 22 вида спорта:

академическая гребля

бадминтон

баскетбол на колясках

бочча

велоспорт (шоссе, трек)

волейбол сидя

голбол

гребля на байдарках и каноэ

дзюдо

конный спорт

легкая атлетика

настольный теннис

пауэрлифтинг

плавание

пулевая стрельба

регби на колясках

стрельба из лука

теннис на колясках

триатлон

тхэквондо

фехтование на колясках

футбол 5х5 класс В1 (тотально слепые спортсмены).

Фото Getty Images

Медали Паралимпиады в Париже

Все награды Игр-2024 — золотые, серебряные и бронзовые — будут содержать кусок металла, который когда-то был частью Эйфелевой башни, являющейся символом Парижа и всей Франции. Всего спортсмены разыграют 549 комплектов медалей.

В центре награды — шестиугольник из металла Эйфелевой башни, оставленный в своем первоначальном цвете. Также в центр помещена эмблема Игр-2024. С той же стороны медали по всему железному шестиугольнику через неравные промежутки проходят тонкие линии.

На всех паралимпийских медалях по краю выгравировано название вида спорта, дисциплины и события. Эти надписи на олимпийских медалях сделаны на французском языке, а на паралимпийских — на английском, официальных языках Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного паралимпийского комитета (МПК).

Талисман, логотип и брендинг Паралимпиады в Париже

Талисмана Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года назвали Фриж. Его прообразом послужил традиционный фригийский колпак. Имя и образ Фрижа символизируют свободу и олицетворяют аллегорические фигуры из истории Французской республики.

Это популярный символ среди французов, который широко использовался в мире искусства как метафора свободы. Он также является символом республики во французских госучреждениях.

Девиз Фрижа на Олимпийских и Паралимпийских играх звучит так: «Одни мы идем быстрее, но вместе мы идем дальше». Он говорит о том, как талисманы и люди со всего мира могут сделать друг друга лучше, если будут работать сообща.

Официальный логотип Олимпиады и Паралимпиады представляет собой символ, который сочетает в себе три элемента: золотую медаль, олимпийский огонь и Марианну (во Франции образ этой женщины является олицетворением свободы).

Бренд «Париж-2024» включает ряд других проектов, которые распространяют влияние Игр далеко за пределы спортивного мира — в школах, местных органах власти, некоммерческих организациях и учреждениях. По планам организаторов, положительный эффект от Игр должен ощущаться долгое время и получить широкое распространение.

Фото Reuters

Стадионы и спортивные объекты Паралимпиады в Париже

Практически все спортивные объекты Паралимпиады были задействованы в ходе Олимпийских игр-2024.

Арена Париж-Берси (фр. Palais Omnisports de Paris-Bercy —> Bercy Arena): баскетбол на колясках

Стадион Эйфелевой башни на Марсовом поле (фр. Champ de Mars —> Eiffel Tower Stadium): парадзюдо, регби на колясках

Сады Версальского дворца (фр. The Chateau de Versailles): параконный спорт

Стрелковый центр в Шатору (фр. Chateauroux Shooting Centre): стрелковый параспорт

Объект Клиши-су-Буа (фр. Clichy-sous-Bois): паравелоспорт (шоссе)

Временная арена на Марсовом поле (фр. Eiffel Tower Stadium): футбол для незрячих

Большой дворец (фр. The Grand Palais des Champs-Elysees): фехтование на колясках, паратхэквондо

Парк Дворца инвалидов (фр. Les Invalides): паралимпийская стрельба из лука

Парк Жорж-Вальбон в Ла-Курнев (фр. La Courneuve): паралимпийская легкая атлетика

Выставочный центр Пари-Норд Вильпент (фр. Parc des Expositions de Villepinte —>Arena Paris Nord): волейбол сидя

Пари-Ла-Дефанс Арена, или Арена 92 (фр. Paris La Defense Arena): параплавание

Мост Александра III (фр. Pont Alexandre III): паратриатлон

Арена Порт-де-ла-Шапель (фр. The Porte de La Chapelle Arena): парабадминтон, парапауэрлифтинг

«Ролан Гаррос» (фр.Stade Roland Garros): теннис на колясках

Национальный велодром Сен-Кантен-ан-Ивелин (фр. Velodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines): паравелоспорт (трек)

Арена Южного Парижа (часть Экспоцентра, фр. South Paris Arena): настольный паратеннис, голбол, бочча

«Стад де Франс» (фр. Stade de France): паралимпийская легкая атлетика

Комплекс «Вер-сюр-Марн» (фр. Vaires-sur-Marne Nautical Stadium): парагребля, параканоэ

Страны — участницы Паралимпийских игр-2024

В Паралимпиаде-2024 примут участие около 4400 спортсменов из 182 стран, которые разыграют 549 комплектов медалей.

В сентябре 2023 года стало известно, что российские паралимпийцы смогут выступить на Играх в Париже в нейтральном статусе.

В марте 2024 года Международный паралимпийский комитет (МПК) сообщил, что россияне не примут участия в церемониях открытия и закрытия Игр, они будут соревноваться только в индивидуальных дисциплинах под белым флагом с черными буквами (NPA, Neutral Paralympic Athletes), в случае их победы будет звучать гимн МПК, а медали нейтральных спортсменов не будут учитываться в общем зачете.

Позднее президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что МПК согласовал бирюзовый и бежевый цвета на форме нейтральных паралимпийцев.

Россия на Паралимпиаде в Париже

Паралимпийский комитет России (ПКР) направил в организационный комитет Паралимпийских игр 2024 года заявки на участие в соревнованиях 92 атлетов.

Международный паралимпийский комитет (МПК) назвал итоговое количество россиян, которые смогут принять участие в Паралимпийских играх-2024, после проверок

всех заявок в среду, 14 августа. Участниками Паралимпийских игр в Париже станут 90 российских спортсменов, а также два ведущих (сопровождающих).

«В сумме на Паралимпиаде в Париже выступят 98 нейтральных спортсменов: 90 из России (не считая ведущих) и 8 из Белоруссии. МПК принял заявки этих 90 спортсменов, теперь за их аккредитацию отвечает оргкомитет Паралимпиады», — сообщил ТАСС директор по связям с общественностью МПК Крейг Спенс.

В Паралимпийских играх в столице Франции примут участие 48 легкоатлетов, 35 пловцов, пять спортсменов по настольному теннису, по два в триатлоне и тхэквондо из России.

Фото Getty Images

Расписание соревнований и комплекты медалей Паралимпиады в Париже

Соревнования в рамках Паралимпийских игр-2024 будут проходить с 28 августа по 8 сентября.

28 августа, среда

церемония открытия

29 августа, четверг

бочча, голбол, бадминтон, велоспорт, теннис, тхэквондо, волейбол, баскетбол, регби, плавание, стрельба из лука

30 августа, пятница

бочча, голбол, стрельба из лука, легкая атлетика,

бадминтон, велоспорт, гребля, плавание, теннис, тхэквондо, волейбол, баскетбол, регби, настольный теннис, стрельба

31 августа, суббота

бочча, голбол, стрельба из лука, легкая атлетика, бадминтон, велоспорт, гребля, плавание, теннис, тхэквондо, стрельба, волейбол, баскетбол, регби, настольный теннис

1 сентября, воскресенье

футбол, бочча, голбол, стрельба из лука, легкая атлетика, бадминтон, велоспорт, гребля, плавание, теннис, триатлон, стрельба, волейбол, баскетбол, регби, настольный теннис

2 сентября, понедельник

футбол, бочча, голбол, стрельба из лука, легкая атлетика, бадминтон, плавание, теннис, триатлон, стрельба, волейбол, баскетбол, регби, настольный теннис

3 сентября, вторник

футбол, бочча, голбол, стрельба из лука, легкая атлетика, конный спорт, плавание, теннис, стрельба, волейбол, баскетбол, фехтование, настольный теннис

4 сентября, среда

бочча, голбол, стрельба из лука, легкая атлетика, велоспорт, конный спорт, пауэрлифтинг, плавание, теннис, стрельба, волейбол, баскетбол, фехтование, настольный теннис

5 сентября, четверг

футбол, бочча, голбол, стрельба из лука, легкая атлетика, велоспорт, дзюдо, пауэрлифтинг, плавание, теннис, стрельба, волейбол, баскетбол, фехтование, настольный теннис

6 сентября, пятница

легкая атлетика, гребля, велоспорт, конный спорт, дзюдо, пауэрлифтинг, плавание, теннис, волейбол, баскетбол, фехтование, настольный теннис

7 сентября, суббота

футбол, легкая атлетика, гребля, велоспорт, конный спорт, дзюдо, пауэрлифтинг, плавание, теннис, волейбол, баскетбол, фехтование, настольный теннис

8 сентября, воскресенье

легкая атлетика, гребля, пауэрлифтинг, баскетбол, церемония закрытия

Кто показывает трансляции Паралимпиады в Париже

Телеканал «Матч ТВ» будет в прямом эфире транслировать соревнования на Паралимпийских играх 2024 года в Париже с российскими спортсменами.

«Паралимпийские игры — большое событие в мире спорта, и отрадно, что сборная России едет на них фактически основным составом, который может побороться за высокие места в неофициальном медальном зачете. В Париже будут работать несколько наших съемочных групп, так что в эфире «Матч ТВ» и на нашем сайте будет много эксклюзивных материалов», — сказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

Прямые трансляции соревнований также доступны на странице Международного паралимпийского комитета в YouTube.