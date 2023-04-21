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Современное пятиборье

21 апреля, 23:24

Лесун — о допуске российских спортсменов: «Есть ощущение, что в итоге все упрется в политику»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы по современному пятиборью Александр Лесун высказался касательно возможного допуска российских спортсменов.

Ранее в Международном союзе современного пятиборья (UIPM) сообщили, что планируют вернуть россиян и белорусов на соревнования под эгидой организации на основании рекомендаций МОК.

— Новость очень радует, но пока не будет стартов с российскими спортсменами, все это вилами по воде. Реакция пока что сдержанная. Есть ощущение, что в конечном итоге все упрется в политику. Вдруг условные англичане не дадут нам визу. Но современное пятиборье не может развиваться и иметь классные результаты без России и Белоруссии, — приводит слова Лесуна Metaratings.ru.

— Как это подтверждается фактами?

— Достаточно просто открыть протоколы чемпионатов мира последних лет. Если не брать в расчёт прошлый год, где нас не было, то три последних чемпионата мира в женском зачёте выигрывали белоруски. Еще годом раньше побеждала россиянка. Вот и весь ответ, это просто факт, с которым не поспоришь.

— Есть ли сейчас отток спортсменов?

— Я работаю тренером в федерации и отвечаю за фехтование, но пока прошло слишком мало времени, чтобы можно было с уверенностью сказать, что пошли какие-то движения. Пока непонятно, что ждать.

— Какие ближайшие международные соревнования вас ждут?

— Кубок Леднева между Россией и Белоруссией. Пока только двигаемся в этом направлении.

Источник: Metaratings
Александр Лесун
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