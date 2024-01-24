Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Современное пятиборье
Новости
Олимпиада
Главная
Современное пятиборье

Допинг

Сегодня, 16:42

Чемпион мира по пятиборью Фролов оправдан по делу о допинге

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Международный союз современного пятиборья (UIPM) сообщил, что чемпион мира по пятиборью Илья Фролов оправдан по делу об употреблении допинга.

Россиянин был отстранен в 2016 году на основании доклада расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена.

Сегодня, 24 января, союз решил снять обвинения, выдвинутые против Фролова, а его временное отстранение отменить. Спортсмену не назначается срок дисквалификации, а его результаты не аннулированы.

Отмечается, что UIPM не будет возмещать любые расходы, связанные с настоящим разбирательством.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240124/frolov-1923236208.html
Илья Фролов
0
Читайте также
Спецслужбы Франции проверяют участников эстафеты олимпийского огня на связи с СВО
Туктамышева заработала 200 тысяч рублей за один прыжок на чемпионате России
Жители Николаева сообщили об идущих к Снигиревке колоннах ВСУ
Лавров ответил на упрек постпреда Израиля на заседании Совбеза ООН
МИД РФ «удивился» позиции Берна по поиску путей для переговоров по Украине
Россиянин Медведев вышел в полуфинал Australian Open
Популярное видео
Ошибка «Сибири», провал «Динамо» в дерби, Ларионов остался в «Торпедо»
Покер Цыплакова обеспечил «Спартаку» место в кубковой восьмерке
«Сан-Хосе» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Магнитка» подписала новый большой контракт с Зерновым
«Ванкувер» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Гранада» — «Атлетико»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Наполи» — «Интер»: видеообзор матча, финал Суперкубка Италии
Игорь Ларионов продлил контракт с «Торпедо» на три года
«Анахайм» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Севилья»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Барселона»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сельта» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетик»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Каролина» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Интер» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Сибирь» лишили очков: кто виноват
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Макушин назвал дискриминационными условия допуска российских пятиборцев