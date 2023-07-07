Макушин назвал дискриминационными условия допуска российских пятиборцев

Главный тренер сборной России Андрей Макушин заявил, что выработанные Международным союзом современного пятиборья (UIPM) критерии допуска российских и белорусских спортсменов на международные старты являются дискриминационными.

«Критерии допуска российских и белорусских пятиборцев практически идентичны тем, что были выработаны для россиян и белорусов другими международными спортивными федерациями. На мой взгляд, эти критерии являются дискриминационными, мы являемся гражданами своей страны и хотим выступать под флагом и с гимном России как в личном первенстве, так и командном. А наложенные на нас ограничения никак не вписываются в Олимпийскую хартию», — приводит сова Макушина ТАСС.

7 июля пресс-служба UIPM сообщила, что российские и белорусские пятиборцы для участия в международных соревнованиях должны будут доказать независимой комиссии, что они не проходили службу в вооруженных силах своих стран, а также не выражали активную поддержку специальной военной операции.