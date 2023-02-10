Международная федерация исключила российских пятиборцев из своего пула допинг-тестирования

Международный союз современного пятиборья (UIPM) не включил в новый пул допинг-тестирования ни одного российского спортсмена, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

В международные пулы тестирования в 2022 году входили пять российских пятиборцев: Александр Лифанов, Максим Кузнецов, Аделина Ибатуллина, Ульяна Баташова и Егор Громадский.

По сравнению с 2022 годом пулы допинг-тестирования UIPM сократились с 30 до 28 человек.

UIPM в начале марта 2022 года принял решение запретить российским и белорусским спортсменам выступать в турнирах под своей эгидой.