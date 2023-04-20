Международный союз современного пятиборья выступил за возвращение россиян на соревнования

Международный союз современного пятиборья (UIPM) поддержал позицию МОК, который рекомендовал допускать российских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе.

«UIPM поддерживает путь возвращения «независимых нейтральных спортсменов» с паспортами России и Белоруссии, чтобы спортсмены всех национальностей могли вместе соревноваться в наших видах спорта в соответствии с Олимпийской хартией и особенно с принципом недискриминации, — говорится в заявлении. — Мы твердо убеждены в том, что спорт должен быть политически нейтральным, и сейчас, более чем когда-либо, должен служить средством мира и символом солидарности между спортсменами. UIPM теперь будет работать над разработкой необходимых процессов независимой проверки, чтобы облегчить возвращение этих спортсменов, находясь в консультациях с МОК и Ассоциацией международных федераций летних олимпийских видов спорта (ASOIF)», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу UIPM.

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.