Прошли первые в истории соревнования по новой дисциплине современного пятиборья

В подмосковном городе Истра состоялся первый в истории турнир по новому троеборью. Этот вид спорта составили бег, стрельба из лазерного пистолета и преодоление полосы препятствий.

Полоса препятствий должна после Олимпийских игр 2024 года заменить в программе современного пятиборья верховую езду. Этим летом Международный союз современного пятиборья (UIPM) провел несколько тестовых соревнований в Турции, на Филиппинах и в Италии. Отличие российского турнира от них в том, что там спортсмены соревновались только в преодолении препятствий, а на турнире в Истре эта дисциплина впервые была объединена с заключительным видом программы пятиборья — лазер-раном (бег со стрельбой из лазерного оружия).

В турнире приняли участие 32 спортсмена, среди которых были такие звезды российского пятиборья, как победитель этапа Кубка мира Илья Шугаров, чемпион России этого года Егор Громадский, обладатель Кубка России Егор Пучкаревский и другие. Вместе с ними на старт вышли молодые спортсмены, юниоры и кадеты. Все они были разбиты на восемь команд, в каждую из которых вошли по четыре человека (три юноши и одна девушка).

Турнир прошел в формате эстафеты. Каждый из участников сразу после старта попадал на огневой рубеж, где должен был поразить пять мишеней, а затем преодолевал круг длиной 425 м, на котором было расставлено восемь препятствий: «змейка», «лабиринт», «разновысокие балки», «стена» и другие. Лучший результат показала команда под номером 7, которую составили Амина Тагирова, Александр Михайленко, Георгий Лалаян и Андрей Бобров. Лучшее личное время оказалось у Егора Громадского — 1.44,79, а у девушек отличилась Амина Тагирова — 2.02,62.

Спортсмены и тренеры отметили, что соревнования были сложными, но интересными, а также что преодоление препятствий требует специальных тренировок.

Тестовый турнир по современному троеборью

Истра (Московская область)

Смешанная эстафета

1. Команда 7 (Александр Михайленко, Амина Тагирова, Георгий Лалаян, Андрей Бобров) — 7.56,59.

2. Команда 3 (Григорий Докучаев, Александр Азарсков, Юлия Боровкова, Кирилл Платонов) — 8.02,03.

3. Команда 8 (Артем Образцов, Егор Громадский, Мария Тельнова, Максим Малышев) — 8.05,55.