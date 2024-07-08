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Современное пятиборье

Сегодня, 02:10

Пятиборка Губайдуллина: «Возвращение из декрета получилось сложнее, чем я думала»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Чемпионка мира по современному пятиборью Гульназ Губайдуллина рассказала о возвращении в большой спорт после декрета.

«Возвращение из декрета получилось не таким легким, как я думала. К тому же получила травму перед чемпионатом России, из-за чего не смогла там побороться за победу и довольствовалась вторым местом. У нас еще планируются два этапа Кубка Леднева и Кубок президента в виде эстафет, после чего сезон закончится. Я обязательно буду выступать на этих стартах. Дальше надо будет обязательно отдохнуть и продолжать сезон», — приводит слова Гудайдуллиной Vprognoze.ru.

В конце июня на чемпионате России по современному пятиборью в Москве Губайдуллина заняла второе место, уступив Яне Соловьевой.

Источник: Vprognoze.ru
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