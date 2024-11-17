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Современное пятиборье

17 ноября, 23:43

Россиянин Аминов покинул пост вице-президента Международного союза современного пятиборья

Руслан Минаев
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Глава Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов не был переизбран на пост вице-президента Международного союза современного пятиборья (UIPM), сообщает ТАСС.

Решение было принято на конгрессе, который проходил с 16 по 17 ноября в Саудовской Аравии. Аминов занимал пост с 2011 года.

Посты вице-президентов заняли Вячеслав Малышев (Грузия), Шариф Эль Эриан (Египет), Китти Чиллер (Австралия), Ана Ирен Дельгадо (Панама) и Тон Кук Чон (Корея). Президентом организации был избран Роберт Сталл (США).

Источник: ТАСС

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