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Сегодня, 17:45

Тренер сборной России заявил, что пятиборцев вынудили пропустить чемпионат мира

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Андрей Макушин заявил, что решение Международного союза современного пятиборья (UIPM) рассматривать в течение трех месяцев заявки на получение нейтрального статуса лишают россиян и белорусов последнего шанса выступить на августовском чемпионате мира в Великобритании.

«Теперь окончательно стало ясно всем, что в чемпионате мира, который пройдет в Великобритании во второй половине августа, наши и белорусские спортсмены участвовать не смогут. Из-за пропуска этого турнира шансы наших атлетов отобраться на Олимпиаду 2024 года уменьшатся», — приводит слова Макушина ТАСС.

7 июля пресс-служба UIPM сообщила о том, что российские и белорусские пятиборцы для участия в международных соревнованиях должны будут доказать независимой комиссии, что они не проходили службу в вооруженных силах своих стран, а также не выражали активную поддержку специальной военной операции. Заявки на допуск к соревнованиям будут приниматься с 31 июля 2023 года, они должны быть поданы за 90 дней до начала соревнований.

Источник: https://tass.ru/sport/18217749
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