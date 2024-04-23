Российская пятиборка Баташова — зоозащитникам: «Спортивные лошади живут так, как многие люди не живут»

Российская пятиборка, участница Олимпиады в Токио Ульяна Баташова в интервью «СЭ» ответила на обвинения в насилии спортсменов над животными в пятиборье. До 2024 года на Олимпиадах в пятиборье присутствует конный спорт, но позже его заменят на полосу препятствий.

— Вы читали на сайте международной федерации интервью с фиктивным де Кубертеном? Он поддержал обновление.

— Не читала. Слышала, что его родственники поддержали сохранение пятиборья в олимпийской программе в новом виде, но это другой ракурс. Ситуация неприятная — нас просто поставили перед фактом, спортсменов не спрашивали. Я, например, нахожусь на пике своей спортивной карьеры, могла бы еще не один цикл выступать и завоевывать медали, но меня просто лишили такой возможности.

— Я правильно понимаю, что триггером выступила одна ситуация с конем, которым была недовольна немка-лидер соревнований в Токио?

— Это давно готовилось, кажется, а тут подвернулся удачный повод, чтобы зацепиться. Ничего особенного не случилось. Сначала первая девочка ехала на коне, не справилась. Другая девочка, увидев, что та не справилась и конь не едет, уже заранее расстроилась. Я сама видела, как она садилась на коня на разминку. Она уже плакала, не хотела. Заранее была готова, что не доедет. Лошади — животные очень эмпатичные, они чувствуют все. Наши мысли, эмоции — они их сразу считывают. Конь почувствовал ее неуверенность, думаю, если бы она собралась, то доехала. Ну потому что ненормально, когда натравили на нас зоозащитников и так далее.

— А что тогда ответить им ответить? Той же Брижит Бордо, которая активно выступает против — мол, насилие над животным.

— Спортивные лошади очень хорошо живут. У них такие условия созданы, от питания до места для жизни! Их моют, сушат в солярии. Получают специализированное питание, любовь и заботу. У них там и медикаменты, и массажи. Они по сути такие же спортсмены. С них сдувают пылинки, поверьте, они живут лучше многих людей.

29-летняя Баташова — шестикратная чемпионка России по современному пятиборью в личном зачете, в команде и в эстафете, двукратный серебряный призер чемпионата мира в команде и эстафете.