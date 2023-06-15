Умер олимпийский чемпион по современному пятиборью Владимир Шмелев

Олимпийский чемпион 1972 года в командных соревнованиях по современному пятиборью в составе сборной СССР Владимир Шмелев умер 14 июня на 77-м году жизни, сообщает пресс-служба Федерации современного пятиборья России (ФСПР).

«Федерация современного пятиборья России глубоко скорбит о смерти Владимира Константиновича и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного», — говорится в заявлении организации.

Шмелев является победителем Олимпийских игр в командном турнире Олимпиады 1972 года в Мюнхене. Также он дважды становился чемпионом мира в командном первенстве (1973, 1974), дважды — серебряным призером чемпионатов мира в личном первенстве (1973, 1974), являлся трехкратным чемпионом СССР в личном зачете (1971, 1972, 1975).