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Сегодня, 13:58

В Конфедерации современного пятиборья Азии пока не готовы допустить россиян на турниры

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный секретарь Конфедерации современного пятиборья Азии (AMPC) Сан Кен Е сообщил, что организация пока не готова допускать спортсменов на свои соревнования.

«Международный союз современного пятиборья (UIPM) и Конфедерация современного пятиборья Азии в настоящее время обсуждают вопрос допуска спортсменов России и Белоруссии и после заявления Международного олимпийского комитета (МОК) ищут оптимальное решение, которое устроило бы как их, так и азиатские национальные федерации. Мы ждем соответствующих указаний от UIPM», — приводит слова Сан Кен Е ТАСС.

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов к соревнованиям в нейтральном статусе.

Источник: https://tass.ru/sport/17054307
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