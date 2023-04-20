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Сегодня, 17:24

Журова о допуске россиян на соревнований в пятиборье: «Могут быть нюансы. Тут унижаться не надо»

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Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала «СЭ» заявление Международного союза современного пятиборья, который поддержал позицию Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов до международных соревнований.

«В современном пятиборье всегда было большое влияние нашей страны. Понятно, что дружественные контакты сохранились. Они четко приняли позицию МОК. В нейтральном статусе, без всяких других дополнительных условий. Дальше могут быть нюансы, связанные с недопуском наших спортсменов из-за позиции стран, где проводят соревнования. Надо понять, как МОК будет реагировать на то, что соревнования разрешены, наши допущены к ним, но потом их не пускают в страну или отменяют соревнования. Получается, что мы вас пускаем, но, извините, вы никуда не поедете. Тут тоже унижаться не надо. Нужно выработать общую политику. Они радуются. Мы вас допустили. А что там страны делают, их это не касается», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

28 марта состоялось заседание МОК, по итогам которого исполком рекомендовал международным федерациям допускать к стартам российских спортсменов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе.

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