Bettery (Беттери)

Bettery

Bettery — молодая российская букмекерская компания, которая появилась в 2020 году. На данный момент она не сотрудничает ни с какими клубами, спортсменами и турнирами. В прошлом БК была партнером молодежной сборной России по футболу и «Крыльев Советов».

В данной букмекерской компании для ставок доступны 37 видов спорта — от самых массовых до лакросса, гаэльского футбола и сумо. Для топ-событий маржа составляет примерно 3,5% как в лайв, так и в прематче. Для менее рейтинговых — 6,5-8%.

Максимальная и минимальная сумма ставки определяются букмекером отдельно для каждого события. Максимальная выплата по ставке на одно событие в прематче — 15 000 000 рублей, в режиме лайв — 1 000 000 рублей.

В Bettery доступны трансляции некоторых спортивных событий, таких как РПЛ, бундеслига и лига 1 по футболу, КХЛ, НХЛ, НБА, Евролига и различные теннисисные турниры.

Как зарегистрироваться и пройти идентификацию в Bettery

Для регистрации в букмекерской компании Bettery необходимо выполнить несколько последовательных шагов. На главной странице сайта нажмите на кнопку «Регистрация» в правом верхнем углу экрана. Введите номер телефона и придумайте пароль, после чего ознакомьтесь с правилами/положениями и согласитесь с ними. Далее кликните на клавишу «Зарегистрироваться».

После завершения первого этапа необходимо пройти идентификацию, предоставив букмекеру необходимые данные для подтверждения личности. Сделать это можно тремя способами:

через Tinkoff ID. Необходимо иметь карту T-банка и выбрать этот способ идентификации в личном кабинете. Следуйте инструкциям — после успешного прохождения все лимиты на операции будут отменены, они предназначены для пользователей со статусом идентификации «Начальный»;

через «Госуслуги». Данный вариант доступен лишь для граждан России.

с помощью Единого ЦУПИС. Если зарегистрированы в этом сервисе, выберите нужного букмекера и после указания даты своего рождения нажмите на кнопку «Идентификация».

Где найти контакты службы поддержки Bettery

В букмекерской компании Bettery доступны три способа связи для решения любых возникших вопросов:

телефон. Если ситуация требует оперативного решения, свяжитесь со службой поддержки по номеру горячей линии 8 (800) 200-07-07.

e-mail. Если вам не требуется срочная помощь специалистов контактного центра, напишите на электронную почту по адресу info@bettery.ru.

онлайн-чат. Чтобы открыть диалоговое окно, нажмите на фиолетовый круг в нижнем правом углу страницы веб-сайта, выберите тему обращения и начните общение.

Как пополнить игровой счет в Bettery

Внести денежные средства на игровой счет букмекерской компании Bettery можно несколькими способами. Для этого необходимо войти в личный аккаунт и нажать кнопку «Пополнить» в правом верхнем углу экрана. Затем выберите удобный для вас способ перевода. Его можно сделать:

через банковские карты VISA, MasterCard, «Мир»;

СБП;

электронные кошельки ЮMoney и ЦУПИС;

SberPay, Tinkoff Pay и Mir Pay;

c баланса телефона;

терминалы «Элекснет».

Минимальный сумма пополнения — 100 рублей, максимальная — 595 000 рублей.

Как делать ставки в Bettery

Чтобы делать ставки в букмекерской компании Bettery, необходимо зарегистрироваться, пройти процедуру идентификации и пополнить счет. После этого вы можете начать игру.

Для создания купона, необходимо выбрать режим игры (прематч или лайв), найти нужный вид спорта и событие. После этого выберите условие пари, введите сумму ставки и нажмите «Заключить пари на...». После оформления ставки за ее ходом можно проследить во вкладке «История».

Как вывести деньги с игрового счета Bettery

Чтобы перевести выигрыш с игрового счета букмекерской компании Bettery, необходимо выполнить три шага: войти в личный аккаунт, нажать на кнопку «Вывод средств» и выбрать способ транзакции. Есть несколько вариантов:

на банковские карты VISA, MasterCard, «Мир»;

на электронные кошельки ЮMoney и Единый ЦУПИС;

через СБП;

банковским переводом.

Минимальная сумма для вывода банковским переводом — 1000 рублей, у остальных — 100 рублей. Выигрыш на электронный кошелек ЮMoney можно получить только в случае совершения депозита данным платежным методом.

Акции и бонусы Bettery

В букмекерской компании Bettery на данный момент действует одна бонусная программа — фрибет 2000 рублей новым пользователям. Чтобы получить его, зарегистрируйтесь на сайте и внесите депозит от 1000 рублей.

Приложение Bettery для iOS и Android

У букмекерской компании Bettery есть приложения для двух самых популярных платформ — iOS и Android. Скачав их, вы сможете воспользоваться теми же функциями, что на десктопной или мобильной версии сайта: зарегистрироваться, пройти идентификацию, совершать ставки, пополнять и выводить средства со счета, связаться со службой поддержки.