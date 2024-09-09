A.S.D. V.E.R.A.: результаты восьмого международного турнира в Италии

Сегодня, 17:00
6 и 7 сентября в итальянском городе Морбеньо прошел восьмой Международный клубный турнир по художественной гимнастике A.S.D. V.E.R.A.
В нем приняли участие более 80 гимнасток из разных клубов восьми стран: Эстонии, Венгрии, Израиля, Италии, Люксембурга, Португалии, Словении и ОАЭ, а также команда Международной ассоциации клубов «Небесная грация», которая впервые выступила за пределами России.
В составе команды «Небесной грации» на ковер выходили спортсменки не только из России, но и из Белоруссии, Киргизии, Казахстана. Гимнастки команды завоевали 29 медалей, из них 18 — золотые.
Результаты восьмого Международного турнира A.S.D. V.E.R.A.
1. Амина Шарафутдинова (Россия, «Небесная грация») — 21,40
2. Наташа Асиа Фава (Италия) — 19,65
3. Виктория Делла Битта (Италия) — 18,80
1. Амина Шарафутдинова (Россия, «Небесная грация») — 23,90
2. Наташа Асиа Фава (Италия) — 19,85
3. Матильде Бидинтотто (Италия) — 17,15
1. София Смирнова (Россия, «Небесная грация») — 27,10
2. Зарина Терпугова (Португалия) — 24,15
3. Анастасия Иванова (Эстония) — 20,75
1. София Смирнова (Россия, «Небесная грация») — 27,25
2. Грета Сас (Венгрия) — 20,15
3. Анастасия Максимив (Италия) — 19,20
1. София Смирнова (Россия, «Небесная грация») — 22,80
2. Анастасия Максимив (Италия) — 18,80
1. Яна Заикина (Россия, «Небесная грация») — 31,10
2. Ксения Савинова (Россия, «Небесная грация») — 28,10
3. Дарья Патсуи (ОАЭ) — 24,15
1. Ксения Савинова (Россия, «Небесная грация») — 29,25
2. Камилла Заппа (Италия) — 25,40
3. Дарья Патсуи (ОАЭ) — 21,65
4. Яна Заикина (Россия, «Небесная грация») — 21,15
1. Яна Заикина (Россия, «Небесная грация») — 26,20
2. Ксения Савинова (Россия, «Небесная грация») — 26,00
3. Дарья Патсуи (ОАЭ) — 19,05
1. Кристина Войтенко (Россия, «Небесная грация») — 30,25
2. Каролина Тарасова (Россия, «Небесная грация») — 28,90
3. Асель Арапова (Киргизия, «Небесная грация») — 27,35
4. Диана Сарсембаева (Казахстан, «Небесная грация») — 26,00
1. Кристина Войтенко (Россия, «Небесная грация») — 31,25
2. Каролина Тарасова (Россия, «Небесная грация») — 30,45
3. Асель Арапова (Киргизия, «Небесная грация») — 28,20
1. Асель Арапова (Киргизия, «Небесная грация») — 29,35
2. Диана Сарсембаева (Казахстан, «Небесная грация») — 28,80
3. Каролина Тарасова (Россия, «Небесная грация») — 26,45
1. Кристина Войтенко (Россия, «Небесная грация») — 30,50
2. Дарья Степанова (Словения) — 27,40
3. Диана Сарсембаева (Казахстан, «Небесная грация») — 25,60
1. Анна Вакуленко (Россия, «Небесная грация») — 28,65
2. Ирис Паллавидини (Италия) — 22,80
3. Алисе Милани (Италия) — 18,95
1. Анна Вакуленко (Россия, «Небесная грация») — 29,20
1. Анна Вакуленко (Россия, «Небесная грация») — 29,40
2. Ирис Паллавидини (Италия) — 20,10
3. Алисе Милани (Италия) — 17,80
1. Мария Борисова (Россия, «Небесная грация») — 37,40
2. Елизавета Вассина (Эстония) — 28,10
3. Нина Руссу (Эстония) — 26,50
1. Алина Горносько (Белоруссия, «Небесная грация») — 38,85
2. Мария Борисова (Россия, «Небесная грация») — 37,80
3. Нина Руссу (Эстония) — 28,55
1. Алина Горносько (Белоруссия, «Небесная грация») — 35,70
2. Мария Борисова (Россия, «Небесная грация») — 34,95
3. Нина Руссу (Эстония) — 27,40