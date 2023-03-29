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Художественная гимнастика

Сегодня, 12:21

Альбина Дерюгина умерла на 92-м году жизни

Виталий Косик
Корреспондент
Известная гимнастка, заслуженный тренер Украины Альбина Дерюгина.
Альбина Дерюгина.
Фото Global Look Press
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Известная гимнастка, заслуженный тренер Украины Альбина Дерюгина умерла на 92-м году жизни, сообщает НОК страны.

«На 92-м году жизни остановилось сердце легенды мировой художественной гимнастики, члена исполкома НОК Украины, заслуженного тренера Украины Альбины Николаевны Дерюгиной», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на НОК Украины.

Дерюгина является заслуженным тренером Украины, заслуженным работником физической культуры и спорта Украины.

С 1986 года она была президентом Федерации художественной гимнастики. Считается основоположницей художественной гимнастики на Украине.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230329/trener-1861490929.html
Художественная гимнастика
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