Альбина Дерюгина умерла на 92-м году жизни

Известная гимнастка, заслуженный тренер Украины Альбина Дерюгина умерла на 92-м году жизни, сообщает НОК страны.

«На 92-м году жизни остановилось сердце легенды мировой художественной гимнастики, члена исполкома НОК Украины, заслуженного тренера Украины Альбины Николаевны Дерюгиной», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на НОК Украины.

Дерюгина является заслуженным тренером Украины, заслуженным работником физической культуры и спорта Украины.

С 1986 года она была президентом Федерации художественной гимнастики. Считается основоположницей художественной гимнастики на Украине.