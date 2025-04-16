Алина Кабаева прокомментировала отказ гимнасткам РФ в нейтральном статусе

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева во время встречи со спортсменами на репетиции фестиваля «Алина-2025» объяснила несправедливость отказа российским гимнасткам в предоставлении нейтрального статуса.

Она привела пример гимнастки Карины Киреевой. Специальный комитет Международной федерации гимнастики отказал 19-летней спортсменке в нейтральном статусе из-за совместного фото с ребенком в военной пилотке.

«Нейтральный статус не дали. А из-за чего, знаете? Потому что девочка поздравила в соцсетях с Днем Победы. Потому что девочка сфотографировалась с георгиевской лентой. Потому что девочка, какая-то маленькая девочка к ней [Киреевой] подошла, обняла там. А у нее была пилотка с красной звездой. Вот она просто пришла, с Киреевой вот так сфотографировалась и выставила в соцсетях. И всё», — приводит ее слова телеграм-канал Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой.

Она подчеркнула, что в правилах МОК не прописан пункт, по которому гимнасткам отказали в нейтральном статусе.

«Там про это ничего не написано. Она же ничего не говорит про нацизм, она говорит про свой патриотизм. Спорт вне политики должен быть, как и искусство», — добавила Алина Кабаева.

В начале апреля Федерации гимнастики России сообщила, что российские гимнасты решили отказаться от выступления на турнирах FIG из-за многочисленных необоснованных и предвзятых отказов специального комитета в допуске на соревнования. Президент ФГР Олег Белозеров заявил, что российская сторона будет добиваться от FIG пересмотра ранее вынесенных решений.