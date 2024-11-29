«Винер собрала всех и сказала: «Близнюк умирает...». Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике рассказала о тяжелой болезни

Сегодня на авторском канале YouTube-канале «Без воды» колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной вышло интервью Анастасии Близнюк, двукратной олимпийской чемпионки по художественной гимнастике, 6-кратной победительницы чемпионатов мира, тренера сборной Китая, которая взяла золото на Играх-2024 в Париже в групповом многоборье. Она рассказала, как боролась с тяжелой болезнью почек.

— Что тебе помогло выкарабкаться? У тебя сильный ангел-хранитель? — вопросы Близнюк.

— Думаю, что, конечно, это все вместе. Начиная от лечения, когда мы приехали в Германию. Четко погрузили сразу в скорую помощь. Мне сразу начали делать диализ. Сказали, что им все равно на результаты анализов, которые сделали в Москве. Они будут делать все анализы по новой. Это было очень ответственно. Конечно, врачи. Конечно, это мамина поддержка, Ирины Александровны (Винер. — Прим. «СЭ»), Алишера Бурхановича (Усманова. — Прим. «СЭ»). Он тоже помогал, хочу его тоже выделить. Ирина Александровна постоянно каждый день звонила, спрашивала, как я, как анализы все. Когда как раз я поступила в больницу после перелета, анализы ухудшились, стали еще хуже. Ирина Александровна боялась меня в принципе отпускать, хотела, чтобы врачи прилетели. Но моя мама как раз в аэропорту умоляла, чтобы меня увезли. И когда она позвонила и спросила, как я, мама сказала, что анализы хуже. Ирина Александровна обиделась и сказала: «Я так и знала». Это мне уже рассказывают девочки, что в этот день она зашла в зал и сказала, собрала весь зал, всех тренеров и сказала: «Дорогие друзья. Настя Близнюк умирает». И в зале стоял рев. Но, слава богу, и ангел-хранитель, и вера в Бога, и все. Я сильная, и все в совокупности так сложилось, что я продолжила жить, слава богу.