Апелляционное слушание по делу об отстранении Винер состоится 16 октября в онлайн-формате

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов сообщил, что апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики (GEF) проведет слушание по делу об отстранении главного тренера национальной команды Ирины Винер от турниров под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) в онлайн-формате.

«Апелляционный трибунал рассматривает все дела в режиме онлайн, и слушание, запланированное на 16 октября, не является исключением. Ирина Винер и я примем участие в этом заседании удаленно», — приводит ТАСС слова Титова.

6 марта GEF сообщила о том, что Винер дисквалифицирована на два года и отстранена от турниров под эгидой FIG. Позже главный тренер сборной России по художественной гимнастике оспорила это решение.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. В марте 2023-го организация рекомендовала допускать к турнирам тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам.