Арина Аверина из-за травмы не выступит на московском «Гран-при»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер сообщила, что гимнастка Арина Аверина не примет участие в московском «Гран-при».

«Старая травма дала о себе знать во время одной из тренировок. Арина решила поберечься, чтобы не усугубить ситуацию, поэтому снялась с соревнований. Но на гала-концерте, который пройдет 14 марта, Арина Аверина планирует выступать», — приводит слова Винер ТАСС.

«Гран-при» по художественной гимнастике стартовал в Москве в субботу, 11 марта. Соревнования продлятся до 14 марта.