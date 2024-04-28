Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Художественная гимнастика
Новости
Олимпиада
Небесная грация
Главная
Художественная гимнастика

Сегодня, 21:22

Арина Аверина: «Мы с Диной пока не рассматриваем вариант с работой на телевидении»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Российская гимнастка Арина Аверина ответила на вопрос о возможной работе на телевидении после объявления о завершении спортивной карьеры.

«Мы особо пока вариант с работой на телевидении не рассматриваем. Все еще остаемся в спорте и проводим свое шоу: «Лебединое озеро». Даем мастер-классы. Поэтому пока мы в спорте», — приводит слова Авериной Sport24.

Арина Аверина — пятикратная чемпиона мира, девятикратная чемпионка Европы. На Олимпиаде-2020 в Токио она стала четвертой в личном многоборье. Об уходе из спорта она объявила в феврале 2024-го вместе с сестрой Диной Авериной.

Источник: Sport24
Арина Аверина
Дина Аверина
0
Читайте также
Бах пообещал палестинцам дополнительные квоты для выступления на Играх в Париже
Витя Кравченко рассказал о дружбе с Василием Уткиным
В Армении протестующие перекрыли дорогу Армения – Иран в Вайоц-Дзорской области
Семак почувствовал страх, его команда разуверилась в себе, Тюкавин нашел свой шанс и снова в золотой гонке. Что случилось в матче «Динамо» - «Зенит»
Генеральские прогоны: чем может завершиться дело замминистра обороны Иванова
ВСУ обстреляли храм в Донецке в Вербное воскресенье
Популярное видео
Гребенкин уезжает в «Торонто», Билялов остается в «Ак Барсе»
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
Заварухину подарили новый контракт в «Автомобилисте»
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА-1946 выиграл Кубок Харламова
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
ЦСКА ждет перестройка
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Локомотив» уступает в финальной серии «Металлургу» 0-3
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Ирина Винер заявила о попытках уничтожить российскую гимнастику