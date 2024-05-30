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Художественная гимнастика

Сегодня, 12:07

Арина Аверина рассказала о желании завести семью и детей

Виктория Кравченко
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Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина рассказала о планах на будущее.

«Конечно, хочется семью и детей. Но я бы не сказала, что это с рождением племянницы пришло, мы стали об этом задумываться еще года два назад. В планах все это есть», — цитирует Аверину РИА «Новости».

В феврале этого года 25-летние гимнастки объявили о завершении спортивной карьеры. На счету Дины Авериной серебро Олимпийских игр, 18 золотых медалей чемпионатов мира и десять первых мест на чемпионатах Европы. Арина Аверина пять раз побеждала на мировых первенствах и девять раз выигрывала на чемпионатах Европы.

Сестры Аверины рассказали, что им в шутку предлагали выступать на соревнованиях в дуэте

Источник: https://rsport.ria.ru/20240530/averina-1949269261.html?in=l
Арина Аверина
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