Арина Аверина: «Я всегда говорила, что не буду тренером. Может быть, время придет»

Сестры Дина и Арина Аверины в интервью Telegram-каналу академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой ответили на вопрос о планах стать тренерами.

— Вы очень здорово проводили мастер-класс в академии художественной гимнастики «Небесная грация». Ранее у вас был тренерский опыт?

Арина: — Чисто как тренеры мы никогда не работали, а мастер-классы проводим по всей России уже третий год, поэтому такой опыт у нас есть. Но помогать тренерам, говорить об ошибках девочкам, делать замечания — такое у нас впервые.

— Планируете стать тренерами?

Дина: — Вот тут мы теперь и задумались, да?

Арина: — Ну да, я всегда говорила: «Нет, я тренером не буду». Потому что должно было пройти время, хотелось отдохнуть немного от гимнастики. Не знаю, может быть, когда-нибудь время придет.

Дина: — Никогда не говори «никогда». Поживем — увидим. Неизвестно, как сложится жизнь. Возможно, и будем тренировать, но не сидеть с утра до вечера в зале, как это делали наши тренеры, как это делали мы, когда были гимнастками. Хочется все равно наслаждаться жизнью, а не только в зале сидеть.

Можно приезжать в свободный день, два-три раза в неделю, навещать гимнасток, что-нибудь им подсказывать или перед соревнованиями за неделю начинать работу и готовить девочек к стартам.