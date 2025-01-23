Аверина и Соловьев ответили на вопрос о своих отношениях

Серебряный призер Олимпиады в Токио и 18-кратная чемпионка мира в художественной гимнастике Дина Аверина и фигурист Дмитрий Соловьев ответили на вопрос о своих отношениях.

22 января Аверина опубликовала романтические фотографии с Соловьевым в социальных сетях.

«Не знаю, это обычные фотографии. Мы просто выставили красивые картиночки», — цитирует ответ Авериной РИА «Новости».

«Давайте мы не будем комментировать эти вопросы, это личная жизнь», — добавил Соловьев.

25-летняя гимнастка выступала в паре с Соловьевым на телепроекте «Ледниковый период».

35-летний фигурист завоевал золото Олимпиады-2014 в Сочи и серебро Игр-2018 в командных соревнованиях.

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