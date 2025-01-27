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Художественная гимнастика

Сегодня, 16:14

Батыршина уверена, что Крамаренко при желании сможет продолжить карьеру

Камила Абдурахманова
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Серебряный призер Олимпийских игр 1996 года Яна Батыршина считает, что гимнастка Лала Крамаренко сможет продолжить карьеру после операции, если у нее будет такое желание.

«Я только вчера узнала, как и все, о существующей проблеме. Просто знала, что была сделана неудачная операция. Это, конечно, непростительно, это трагедия. Не понимаю, как это произошло. Я верю, что все возможно для Лалы. Бывает, отсутствует мениск, и спортсмены возвращаются. Здесь все зависит от желания Лалы, от ее целей в жизни и спорте. Я уверена, что ей силы воли не занимать, сейчас все зависит от нее — хочет она или не хочет. Я уверена, что она способна вернуться», — приводит слова Батыршиной ТАСС.

Лала Крамаренко — 20-летняя чемпионка Европы 2021 года в командных соревнованиях по художественной гимнастике. Кроме того, она трехкратная чемпионка мира среди юниоров. В 2024 году на чемпионате России спортсменка завоевала золотые медали во всех индивидуальных дисциплинах. В июне она стала чемпионкой Игр БРИКС в личном многоборье и упражнении с лентой.

Источник: ТАСС
Лала Крамаренко
Художественная гимнастика
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