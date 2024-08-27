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Художественная гимнастика

Париж-2024

Сегодня, 21:00

Батыршина уверена, что Крамаренко составила бы конкуренцию Варфоломеев на Олимпиаде

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Серебряный призер Олимпиады Яна Батыршина завила, что российская гимнастка Лала Крамаренко составила бы серьезную конкуренцию представительнице Германии Дарье Варфоломеев на Играх в Париже.

«Давно наши гимнастки не выступали на международной арене вместе с лидерами. Тем не менее могу сказать, что они составили бы огромную конкуренцию, были бы на самых высоких позициях. То, что Лала Крамаренко составила бы огромную конкуренцию и, если бы все сделала, могла бы быть на самых высоких позициях, это безусловно», — сказала Батыршина ТАСС.

Во вторник, 27 августа, немецкая газета Bild признала бывшую российскую гимнастку Дарью Варфоломеев лучшей спортсменкой года в Германии. На Олимпиаде в Париже спортсменка выиграла многоборье в соревнованиях по художественной гимнастике.

Источник: ТАСС
Лала Крамаренко
Художественная гимнастика
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