Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Олимпиада
Небесная грация
Главная
Художественная гимнастика

Сегодня, 09:09

Бывшая российская гимнастка Варфоломеев гордится решением переехать в Германию

Алина Савинова
Дарья Варфоломеев.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Представляющая Германию гимнастка Дарья Варфоломеев призналась, что решение о переезде из России было самым трудным в ее жизни. Однако спортсменка гордится своим выбором.

«Я горжусь, что приняла правильное решение. Думаю, это было самое трудное решение в моей жизни, но и самое важное, которое я приняла в то время. Я горжусь тем фактом, что у меня не было сомнений относительно переезда в другую страну без семьи, чтобы добиться своей цели», — цитирует Варфоломеев пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG).

По словам гимнастки, у ее родителей были сомнения по поводу необходимости переезда в другую страну, но она настояла на том, что хочет тренироваться в Германии и пройти отбор на Олимпиаду.

Варфоломеев является уроженкой Барнаула. В Германию она переехала в 2019 году, когда ей было 12 лет. На Олимпийских играх в Париже гимнастка выиграла индивидуальное многоборье. Также на ее счету шесть золотых медалей чемпионата мира и две золотые медали чемпионата Европы.

Художественная гимнастика
Читайте также
Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области
Кого «Спартак» рассматривает на должность спортивного директора
Глава МИД РФ рассказал о детском поведении европейцев на саммитах
Силуанов заявил об ответном использовании активов Запада на развитие регионов РФ
Синнер рассказал об отношениях с Калинской
Украинцу Довбику исковеркали фамилию на форме «Ромы»
Сегодня
Вчера
Неделя