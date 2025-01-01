Бывший тренер сборной Азербайджана Василева получила пожизненную дисквалификацию

Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) по итогам масштабного расследования по обвинения в предполагаемом физическом и психологическом насилии дисквалифицировала бывшего тренера сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариану Василеву.

50-летняя азербайджанка лишена звания «почетного тренера» Международной федерации гимнастики (FIG) и отстранена от любой деятельности, связанной с FIG, сроком на 8 лет. Ей также пожизненно запрещено занимать пост главного тренера в любой федерации.

Ее признали виновной в жестоком обращении и физическом насилии в отношении спортсменов, включая избиение с целью увеличения веса, в принуждении спортсменов выступать или тренироваться, когда они не в форме, в устном оскорбления из-за веса, в удержании денег и/или вознаграждений, в лишении и/или недопущении спортсменов к общению с семьями и/или другому частному общению путем лишения их мобильных телефонов.

Также наказания получили исполняющая обязанности главного тренера Сияна Василева за то, что ударила гимнастку телефоном, и спортивный директор Наталья Буланова за оскорбления гимнастика по поводу веса. Они были отстранены от любой деятельности, связанной с FIG, сроком на 18 и 12 месяцев соответственно. Обеим перед возобновлением деятельности предстоит пройти курсы.