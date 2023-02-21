Чемпионки мира по художественной гимнастике Аверины выступят под песни Филиппа Киркорова

В пресс-службе Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) сообщили, что многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастики Арина и Дина Аверины выступят 4 марта на праздничном концерте народного артиста России Филиппа Киркорова.

«4 марта во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоится праздничный концерт Филиппа Киркорова, в котором примут участие звезды российской художественной гимнастики, включая Арину и Дину Авериных, а также Лалу Крамаренко», — приводит слова пресс-службы ВФХГ ТАСС.

4 марта во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоится праздничный концерт Филиппа Киркорова, в котором примут участие звезды российской художественной гимнастики, включая Арину и Дину Авериных, а также Лалу Крамаренко.