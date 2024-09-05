Дегтярев заявил, что Россия не будет изолироваться от мирового спорта

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев прокомментировал процесс объединения гимнастических федераций в России.

Министр спорта поделился своим мнением в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Вы знаете, что Международная федерация гимнастики объединяет художественную и спортивную гимнастику, прыжки на батуте, акробатику. У нас в России были разные организации, начали процесс объединения, это знак того, что мы приводим нашу организационную структуру в соответствии с международной, изолироваться Россия не будет», — приводит слова Дегтярева РИА «Новости».

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября.

На данный момент большинство российских спортсменов отстранены международными федерациями от участия в турнирах. В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

На прошедших в Париже Олимпийских играх выступили только 15 спортсменов из России. На Паралимпиаду-2024 отправились 88 россиян. В честь их победы на Играх на церемонии награждения звучит гимн Международного паралимпийского комитета.