Дина Аверина отметила, что у нее нет никакой ревности к мужской художественной гимнастике

Многократная чемпионка мира и Европы Дина Аверина заявила, что не испытывает ревности по отношению к выступлению мужчин в художественной гимнастике.

«Ревности никакой нет, пускай ребята развивают свой вид спорта. Они показывают не прямо художественную гимнастику, а японскую — между спортивной и ритмической. Там все адекватно и красиво: скакалка, палочки, маленький обруч», — приводит слова Авериной ТАСС.

Мужская художественная гимнастика делится на два направления. Одно из них больше развито в Испании и напоминает привычную художественную гимнастику, в том числе в элементах костюма. Второе направление популярно в Японии и отличается атлетичностью, спортсмены показывают на ковре номера с элементами акробатики, их костюмы больше напоминают мужскую форму для спортивной гимнастики. В России развито второе направление.