Серебряный призер Олимпийских игр Дина Аверина поддержала Ирину Винер после ее отстранения из-за высказываний о судействе на Олимпиаде в Токио.

«Мы с Ириной Александровной это обсуждали. Конечно, мы все ее поддерживаем, поддерживали и будем поддерживать. Она многое делает не только для нас, но и для всей художественной гимнастики в России. Как бы что ни было, мы всегда будем за нее. Она огромный молодец, что держится и не показывает нам, что у нее плохое настроение или что она расстроена», — рассказала Аверина.

Ранее стало изаветно, что Международная федерация гимнастики дисквалифицировала Ирину Винер-Усманову на два года.

Международная федерация гимнастики (FIG) решила наказать главного тренера нашей сборной по художественной гимнастике