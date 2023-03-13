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Сегодня, 13:54

Дина Аверина заявила, что перерыв пошел ей на пользу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Гимнастка Дина Аверина рассказала о своих ощущениях после первого дня Гран-при по художественной гимнастике в Москве, а также объяснила, почему в турнире не принимает участия ее сестра Арина.

«Перерыв пошел на пользу, потому что я стала по-другому выступать, по-другому себя настраивать и выходить на площадку. Я теперь делаю так, как говорила Ирина Александровна: «Выходи, радуй себя, судей, тренеров, и тогда у тебя все получится». Просто я вхожу в поток. У Ариши возобновилась старая травма плеча, которая была в 2017 году. Она очень серьезная, поэтому Ирина Александровна приняла решение, что лучше не выступать. Я больше соскучилась по эмоциям, по настрою, по зрителям, потому что сейчас был полный зал, и они так поддерживали. Токсик — это на самом деле одна из моих любимых программ, мне кажется, эта музыка больше описывает меня, мой характер. Я просто выхожу и наслаждаюсь. То есть как начинает музыка играть, я прям все, отключаюсь и кайфую», — приводит слова Авериной Sport24.

Дина Аверина занимает промежуточное третье место с результатом 70,200 балла.

Источник: https://sport24.ru/news/gymnastics/2023-03-13-dina-averina-pereryv-poshel-mne-na-polzu-zal-tak-podderzhivayet-chto-mne-khochetsya-idti-i-vystupat-i-vystupat
Дина Аверина
Художественная гимнастика
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