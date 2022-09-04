Дина и Арина Аверины проведут мастер-класс в Мексике

Российские художественные гимнастки Дина и Арина Аверины проведут авторский мастер-класс в Мексике с 15 по 18 декабря.

«Рады сообщить, что совсем скоро, с 15 по 18 декабря, мы проведем наш авторский мастер-класс и выступим на гала-шоу в Мексике, в таком замечательном городе Мерида. До скорых встреч в солнечной и теплой Мексике», — написали девушки в социальной сети.

Арина Аверина пять раз побеждала на чемпионатах мира, также в ее активе шесть серебряных и пять бронзовых наград мировых первенств. Дина Аверина является серебряным призером Олимпиады в Токио. Помимо 18 золотых наград на ее счету три серебряные и одна бронзовая медаль мировых первенств.

Международная федерация гимнастики (FIG) в начале марта запретила российским и белорусским спортсменам выступать на соревнованиях под эгидой организации.