Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Художественная гимнастика
Новости
Олимпиада
Небесная грация
Главная
Художественная гимнастика

4 сентября, 14:32

Дина и Арина Аверины проведут мастер-класс в Мексике

Мария Гусева

Российские художественные гимнастки Дина и Арина Аверины проведут авторский мастер-класс в Мексике с 15 по 18 декабря.

«Рады сообщить, что совсем скоро, с 15 по 18 декабря, мы проведем наш авторский мастер-класс и выступим на гала-шоу в Мексике, в таком замечательном городе Мерида. До скорых встреч в солнечной и теплой Мексике», — написали девушки в социальной сети.

Арина Аверина пять раз побеждала на чемпионатах мира, также в ее активе шесть серебряных и пять бронзовых наград мировых первенств. Дина Аверина является серебряным призером Олимпиады в Токио. Помимо 18 золотых наград на ее счету три серебряные и одна бронзовая медаль мировых первенств.

Международная федерация гимнастики (FIG) в начале марта запретила российским и белорусским спортсменам выступать на соревнованиях под эгидой организации.

Арина Аверина
Дина Аверина
2
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Венгерская федерация запретила гимнасткам из России участвовать в турнире в Будапеште

Гимнастка Солдатова показала, что сделала со своими волосами. Фото