Дмитрий Васильев призвал проверить квалификацию врача, удалившего Крамаренко здоровый мениск

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал информацию о том, что гимнастке Лале Крамаренко удалили здоровый мениск.

Ранее главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер рассказала, что во время операции спортсменке по ошибке удалили здоровый мениск вместо травмированного.

«Это какой-то невероятный случай. Надо проверить квалификацию этого врача, который удалил здоровый мениск, — приводит «ВсеПроСпорт» слова Васильева. — Любой профессиональный опытный хирург может отличить больной мениск от здорового. Даже визуально. А тут взяли еще и удалили здоровый мениск. Очень жалко девочку. Когда здоровый зуб удалят, хочется как минимум ругаться, а как максимум и стукнуть кого-нибудь. А здесь мениск, это же очень серьезно. Но Крамаренко не потеряет профессию. У футболистов практически через одного летят мениски, и им их заменяют, ставят искусственные связки. Сейчас это не проблема. Пожелаю Крамаренко здоровья и скорейшего возвращения в спорт».

Крамаренко в 2024 году завоевала пять золотых медалей на чемпионате России по художественной гимнастике, а также победила в индивидуальном многоборье на Играх БРИКС в Казани.