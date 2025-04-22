Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Олимпиада
Небесная грация
Главная
Художественная гимнастика

Сегодня, 09:56

Канаева объявила об уходе из штаба сборной России

Руслан Минаев
Евгения Канаева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева заявила об уходе из тренерского штаба сборной России по художественной гимнастике.

«2015-2025. Я хочу выразить благодарность каждому человеку, с кем мне посчастливилось работать в сборной. Ваши усилия и поддержка сделали этот опыт незабываемым», — написала Канаева в соцсети.

Виктория Листунова.«Сожалеем об этом решении». Международная федерация отреагировала на российский бойкот

28 марта Канаева была допущена Международной федерацией гимнастики (FIG) до участия в международных турнирах в нейтральном статусе в качестве тренера.

5 апреля пресс-служба Федерации гимнастики России сообщила, что российские гимнасты решили отказаться от выступления на турнирах FIG из-за многочисленных необоснованных и предвзятых отказов специального комитета FIG в допуске на соревнования.

4
Евгения Канаева
Художественная гимнастика
Читайте также
В Кремле назвали условие для переговоров с Украиной
Прощание со скульптором Церетели пройдет 23 апреля в храме Христа Спасителя
Глава Пентагона Пит Хегсет погряз в скандалах. Что пишут СМИ
Черчесов раскритиковал «Спартак», статистика россиян в команде — катастрофа
Овечкин рассказал о мотивации выиграть второй Кубок Стэнли
Названы главные события сезона НХЛ для игроков из России
Популярное видео
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Авангард» и «Салават» продолжают сопротивление
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Фетисов предложил Гашеку лечение в российской больнице после его жалобы в МОК и ИИХФ на слова Медведева
Российские клубы заработали почти 3 миллиона евро за участие игроков в турнирах сборных УЕФА
Кожевников назвал фашизмом слова капитана сборной Латвии об участии России в Олимпиаде-2026
«Это выглядит нелогично. И совсем несправедливо». Сын Эрдогана призвал вернуть Россию на Олимпийские игры
24 российских всадника получили нейтральный статус
Жуков верит, что Россия поедет на Олимпиаду-2026 с флагом и гимном
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя